ضبط 220 طن سكر قبل بيعها بالسوق السوداء في الغربية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية ومباحث التموين بالغربية حملة مكبرة لضبط المخالفين والمتلاعبين في السلع والمواد الغذائية وخاصة المحتكرين للسكر.



وأسفرت الحملة التي أشرف عليها المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية وضمت الحملة ياسر مراد مدير الإدارة ومحمد الشيخ مدير الرقابة التموينية من ضبط 220 طن سكر بأحد المخازن الخاصة ومحجوبة عن الأسواق بقصد بيعها بأزيد من الأسعار الرسمية.

تم التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة رقم 37789 ثان طنطا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



من جهة أخرى واصلت أجهزة وزارة الداخلية الجهود الأمنية لتحقيق الأمن ومواجهة أشكال الخروج على القانون كافة.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

وفى إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.. فقد إضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتى:

قامت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات .. وأسفرت جهودها عن ضبط (1824) قضية متنوعة.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط (13257) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم

عن ضبط (333) قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة ، مخالفات الجمارك ، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".

وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة عن ضبط (99) قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها (مخالفات مبانى ، محلات بدون ترخيص ، بالإضافة لتنفيذ عدد من القرارات الإدارية).

هذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.

تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الغربية من ضبط 3 قضايا إتجار غير مشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى .. على النحو التالى :

ضبط (شخصين) بدائرة مركز شرطة المحلة بالغربية .. وبحوزتهما (مبالغ مالية عملات "أجنبية – محلية").

ضبط (حاصل على دبلوم) بدائرة مركز شرطة سمنود بالغربية .. وبحوزته (مبالغ مالية عملات "أجنبية – محلية").

ضبط (عامل) بدائرة قسم شرطة أول المحلة بالغربية .. وبحوزته (مبالغ مالية عملات "أجنبية – محلية").

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الوقائع على النحو المشار إليه.