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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

كولر: سنقاتل للفوز على أوراوا ..وتأثرنا بشدة بسبب ‏فلومنينسي

كولر
كولر

أكد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، إن مواجهة اليوم أمام أوراوا الياباني ستكون صعبة، أمام فريق منظم ‏ويملك عناصر مميزة في كل الخطوط، وإن الأهلي سوف يقدم كل ما لديه من أجل الفوز بالميدالية البرونزية لكأس العالم للأندية.‏
 

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كولر: سنقاتل للفوز على أوراوا ..وتأثرنا بشدة بسبب ‏فلومنينسي

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كولر يعلن تشكيل الأهلي لمباراة أوراوا بمونديال الأندية

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كولر: الأهلي أمام فرصة كبيرة للعودة بميدالية مونديالية


وأوضح في تصريحات فور والوصول لملعب المباراة: «سوف نحارب من أجل الفوز، وقمنا بتجهيز اللاعبين بشكل مناسب.. وقد تأثرنا بشدة بسبب ‏مباراة فلومنينسي البرازيلي، لكن هذا حال كرة القدم».‏

وأضاف: «تعودنا أن ننهض سريعا وننظر للأمام ونسعى إلى التطور المستمر وتحسين خطوطنا، وسوف نكون جاهزين لكل ‏التحديات خلال الفترة القادمة».‏
 

الأهداف ليست مهمة لاعبي خط الهجوم فقط
 

أشار كولر إلى أن تسجل الأهداف ليست مهمة لاعبي خط الهجوم فقط، وأن المهم هو خوض المباريات بتركيز شديد واستغلال ‏الفرص، من أجل تحقيق الانتصارات.‏

وتقام مواجهة الأهلي أمام أوراوا الياباني في الرابعة والنصف مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل ‏الرياضي بمدينة جدة لتحديد الفريق الفائز بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية‎.‎
 

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