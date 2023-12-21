كولر: الأهلي أمام فرصة كبيرة للعودة بميدالية مونديالية
أكد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، على أن الأحمرأمامه فرصة للتتويج بالميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية، والفوز على أوراوا الياباني، خلال المباراة التي تجمع الفريقين الرابعة والنصف غدًا الجمعة على ملعب الأمير عبد الله الفيصل الرياضي بجدة.
وأضاف كولر في تصريحاته اليوم على هامش الاستعداد للقاء قبل المران الجماعي للفريق: هدفنا التتويج بالميدالية البرونزية وهو هدف المنافس أيضًا، الفريقان خاضا لقاءين في كأس العالم للأندية إلى الآن وظهرا بشكل جيد. حققنا الفوز في المباراة الأولى أمام اتحاد جدة، وخسرنا في المباراة الثانية أمام فلومينينسي في نصف نهائي البطولة، رغم أننا كنا الأقرب للفوز.
بذل أقصى جهد ..
وطالب كولر المدير الفني لاعبيه ببذل أقصى جهد خلال مباراة أوراوا الياباني، لتحقيق الفوز والتتويج بالميدالية البرونزية.
وشدد كولر على أن لاعبي الفريق يحتاجون إلى المزيد من التركيز أمام المرمى، وأن يكون هناك شراسة من أجل التسجيل للفوز بالمباراة.
وأوضح مارسيل كولر أن علاج إهدار الفرص أمام المرمى يحتاج إلى المزيد من الوقت والتدريبات المستمرة.