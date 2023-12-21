عاجل
عاجل| أبو عبيدة: العدو لم يتعلم من التاريخ.. اغتال القادة فأنبتت دماؤهم نصرا وقوة عاجل| المقاومة تُغير على منزل يتحصن به جنود الاحتلال وتقضي عليهم
الخميس 21 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

كولر: الأهلي أمام فرصة كبيرة للعودة بميدالية مونديالية

مارسيل كولر
مارسيل كولر

أكد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، على أن الأحمرأمامه فرصة ‏للتتويج بالميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية، والفوز على أوراوا الياباني، ‏خلال  المباراة التي تجمع الفريقين الرابعة والنصف غدًا الجمعة على ملعب الأمير عبد الله ‏الفيصل الرياضي بجدة.‏
 

txt

فيليبي ميلو: الأهلي هو ريال مدريد إفريقيا

وأضاف كولر في تصريحاته اليوم على هامش الاستعداد للقاء قبل المران الجماعي للفريق: هدفنا التتويج بالميدالية البرونزية وهو هدف المنافس أيضًا، الفريقان خاضا ‏لقاءين في كأس العالم للأندية إلى الآن وظهرا بشكل جيد. حققنا الفوز في المباراة الأولى أمام ‏اتحاد جدة، وخسرنا في المباراة الثانية أمام فلومينينسي في نصف نهائي البطولة، رغم أننا كنا ‏الأقرب للفوز.‏

بذل أقصى جهد ..

وطالب كولر المدير الفني لاعبيه ببذل أقصى جهد خلال مباراة أوراوا الياباني، لتحقيق الفوز والتتويج ‏بالميدالية البرونزية.‏

وشدد كولر على أن لاعبي الفريق يحتاجون إلى المزيد من التركيز أمام المرمى، وأن يكون ‏هناك شراسة من أجل التسجيل للفوز بالمباراة.‏
وأوضح مارسيل كولر أن علاج إهدار الفرص أمام المرمى يحتاج إلى المزيد من الوقت و‏التدريبات المستمرة.‏

مواد متعلقة

موعد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي أوراوا الياباني

إبهار سعودي وعالمية مغربية ورؤية مصرية .. كيف استطاع العرب تغيير خريطة الرياضة العالمية ؟
الجريدة الورقية