وكيل تعليم الإسماعيلية يكرم الأول جمهورية في الإحصاء الاستقراري

كرم دكتور محمد بحيرى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية ، يرافقه سامي فضل وكيل المديرية إدارة الإحصاء بالمديرية بقيادة عبد الحميد جمعة مدير إدارة الاحصاء بالمديرية و أقسامها بالإدارات التعليمية الثمانية وذلك بالقاعة الرئيسية بديوان عام المديرية .

كانت ادارة الاحصاء بمديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية قد حصلت علي المركز الأول علي مستوي الجمهورية للعام الدراسى 2024 /2023 وذلك لانتاج الاحصاء الاستقراري .

ومن جانبه أشاد وكيل الوزارة بما تحقق من إنجاز مؤكدا انه تم نتيجة تضافر جهود جميع العاملين علي مستوى المدارس والإدارات مشيرا الي أن إدارات الإحصاء ومركز المعلومات والتطوير التكنولوجي الثلاثة لهم ادوار مهمه في تطوير العملية التعليمية.

جدير بالذكر أن إجمالي عدد الإدارات ٨ و إجمالي المدارس ١٠٥١ مدرسة وياتي في المركز الأول إدارة القنطرة شرق والمركز الثاني إدارة القصاصين فيما يحتل المركز الثالث إدارة ابوصوير