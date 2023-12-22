إشادة بجهود وزيرة الهجرة منذ توليها المسئولية لتلبية مطالب واحتياجات المصريين بالخارج

أشاد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بالدور المهم والمحوري الذى قامت به وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج ضمن حملة "شارك بصوتك" التي أطلقتها وزارة الهجرة لحث وتشجيع المصريين بالخارج للمشاركة والتصويت فى الانتخابات الرئاسية 2024.

كثافة المشاركة العالية في الانتخابات

كما أشاد وزير التنمية المحلية، بالمظهر المشرف المبهج الذي ظهر به المصريين في الخارج وكثافة المشاركة العالية في الانتخابات، والتي مثلت نموذجاً يحتذي به من الجميع، وهى الانتخابات التى حظي فيها الرئيس عبدالفتاح السيسى بثقة الملايين من أبناء الشعب المصرى لتولى قيادة البلاد لفترة رئاسية جديدة ، والتى عكست إيمان المصريين بالقيادة الرشيدة والحكيمة للرئيس السيسى وقدرته على قيادة سفينة الوطن بحكمة واقتدار والمضي قدماً في تحقيق التقدم والرخاء لكافة أبناء الوطن بالداخل والخارج واستكمال خطط البناء والتنمية للجمهورية الجديدة .

مطالب واحتياجات المصريين بالخارج

ونوه اللواء هشام آمنة بالجهود التى قامت بها وزيرة الهجرة منذ توليها المسئولية لتلبية مطالب واحتياجات المصريين بالخارج وتذليل أى صعوبات أو تحديات تواجههم وكذا تنفيذ وإطلاق العديد من المبادرات ومنها مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج .

الانتخابات الرئاسية 2024

ومن ناحيتها، ثمنت السفيرة سها جندي جهود وزارة التنمية المحلية في مختلف المحافظات، والصورة الحضارية التي شاركت في صنعها بالانتخابات الرئاسية 2024، ليخرج هذا الاستحقاق بالصورة التي أشاد بها العالم، وتوفير مختلف اللوجيستيات لملايين المصريين، الذين شاركوا في الانتخابات، بكل سلاسة ومرونة"

وقد استقبل اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لبحث سبل التعاون في عدد من الملفات المشتركة، وذلك بحضور الدكتور صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي، والمشرف على مكتب الوزير، والأستاذة سارة نبيل، معاون وزيرة الهجرة للشئون الاقتصادية، والدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية لتطوير الريف المصرى والمشروعات القومية، والسفير د. محمد حجازي، مستشار الوزير للتعاون الدولي.