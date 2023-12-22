بهجت العبيدي يشيد بتعاون هيئة البريد ووزارة الهجرة

قال بهجت العبيدي الكاتب المصري المقيم بالنمسا ومؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج، إن هيئة البريد المصري واحدة من أعرق هيئات البريد في العالم وأن لها تاريخ ممتد من العمل المشهود له بالكفاءة والاقتدار.



وأضاف العبيدي أنه في ظل الثورة الحالية في وسائل النقل وفي ظل الحاجة الكبيرة للإنسان المعاصر في الحصول على خدمات سريعة وتوقيتات دقيقة كانت هيئة البريد المصرية عند حسن الظن بها فاستخدمت آليات حديثة وتطورت من نفسها بشكل نافست به نظيراتها في العالم.



وأشاد مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج بالتعاون المزمع بين كل من وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج وهيئة البريد المصري والذي من شأنه أن ييسر على المصريين المقيمين بالخارج الحصول على الخدمات البريدية بشكل مناسب وفي توقيتات دقيقة خاصة في ظل هذا التسارع المحموم الذي يشهده عالم اليوم في كافة المجالات.



وأكد العبيدي أن ما رشح من اجتماع السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج والسيد الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، والذي جاء في إطار تضافر الجهود الحكومية لتلبية احتياجات المصريين بالخارج، من محاولات جادة للتيسير على المصريين في الخارج للحصول على خدمات متقنة، خاصة في التحويلات المالية، هذا الذي نزعم أن سيكون له أكبر الأثر في زيادة تحويلات المصريين بالخارج خاصة لو تم الأمر

كما أعلن عنه مجلس إدارة البريد المصري بالحصول على الأموال التي يتم تحويلها في نفس اللحظة، ونحن ننتظر الكشف عن آليات التحويل خاصة للمقيمين في الدول غير العربية، بالإضافة لمعرفة رسوم الخدمة.



وتوقع مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج أن يصب ما أعلن عنه كل من السفيرة سها جندي والدكتور شريف فاروق، في صالح تصدير المنتجات المصرية خاصة المنسوجات اليدوية التي تم الإعلان عن النية في تيسير نقلها للدول الخارجية عبر هيئة البريد المصري.