عاجل
إطلاق نار كثيف بين حزب الله وقوات الاحتلال الإسرائيلي
الجمعة 22 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

برنامج الأهلي قبل مباراة أوراوا الياباني في مونديال الأندية

بوابة الوفد الإلكترونية

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي  برنامج الفريق اليوم الجمعة استعدادًا لمواجهة أوروا الياباني، لتحديد الفريق الفائز بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية 2023، والمقامة حاليًّا بالمملكة العربية السعودية.

txt

الأهلي يبحث عن البرونزية الرابعة في كأس العالم للأندية (شاهد)

txt

الاهلي يخطط لإيقاف مسلسل تفوق اوراوا أمام الأندية العربية (فيديو)

txt

الأهلي يبحث عن ثالث إنتصاراته أمام الأندية اليابانية

ويبدأ برنامج الأهلي في العاشرة صباحًا بتناول الفريق وجبة الإفطار ثم تؤدي البعثة صلاة الجمعة داخل فندق الإقامة، ثم يعقد مارسيل كولر محاضرة فنية للفريق قبل مغادرة فندق الإقامة للتوجه إلى ملعب المباراة.


وتقام مواجهة الأهلي أمام أوراوا الياباني في الرابعة والنصف مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل الرياضي بمدينة جدة لتحديد الفريق الفائز بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية.

يستعد الأهلي لمواجهة  أوراوا الياباني في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العالم للاندية 2023، والتي تجمع بينهما مساء اليوم الجمعة في الرابعة والنصف عصرًا.

يخوض الأهلي مباراة اليوم بالقوة الضاربة بحثاً عن حسم الميدالية البرونزية لصالحه وتعويض الخسارة الأخيرة امام فلومينينسي البرازيلي في نصف النهائي.

الجريدة الورقية