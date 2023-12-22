الأهلي يلتقي سموحة في دوري اليد للسيدات

يلتقي الفريق الأول لكرة اليد «سيدات» بالنادي الأهلي نظيره فريق سموحة اليوم، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري.

وتقام المباراة على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، في الرابعة عصرا، ويسعى الأهلي للفوز بها ومواصلة العروض القوية في بطولة الدوري.

ويعقد المدير الفني محمد عادل، محاضرة فنية للتأكيد من خلالها على العديد من الجوانب الفنية والبدنية والمهام المطلوبة من كل لاعبة في المباراة.

وكان فريق سيدات اليد بالأهلي قد فاز في المباراة الماضية على الطيران بنتيجة 30-28، ضمن منافسات بطولة الدوري.

في سياق آخر، يستعد الأهلي لمواجهة أوراوا الياباني في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العالم للاندية 2023، والتي تجمع بينهما مساء اليوم الجمعة في الرابعة والنصف عصرًا.

يخوض الأهلي مباراة اليوم بالقوة الضاربة بحثاً عن حسم الميدالية البرونزية لصالحه وتعويض الخسارة الأخيرة امام فلومينينسي البرازيلي في نصف النهائي.