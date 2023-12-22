مونديال الأندية.. جوارديولا يبحث عن انجاز تاريخي جديد

انجاز تاريخي جديد ينتظر المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الانجليزي في حالة التغلب علي فلومينيسي البرازيلي اليوم والفوز ببطولة كأس العالم للأندية. . حيث سيكون اكثر مدرب فاز بالبطولة.

واستطاع جوارديولا قيادة مانشستر سيتي للوصول إلى المباراة النهائية بعدما تغلب على أوراوا ريد الياباني بثلاثة أهداف دون رد في الدور قبل النهائي للمونديال.

وتمكن المدرب الإسباني من تسجيل حضورا مميز في مونديال الأندية للمرة الرابعة خلال مسيرته التدريبية بعدما قاد برشلونة مرتين بالبطولة عامي 2009 و2011، فيما تواجد أيضا مع بايرن ميونخ في 2013 ، وأخيرا 2023 رفقة مانشستر سيتي.

وشهدت مشاركة جوارديولا ببطولة كأس العالم للأندية عدم خسارة اللقب في المشاركات السابقة، إذ يملك في رصيده 3 ألقاب رفقة 3 فرق مختلفة، فيما تساوي مع الإيطالي كارلو أنشيلوتي، أما فى حالة فوزه باللقب الرابع يعد أكثر مدرب تتويجًا بالبطولة بعد تحقيق 4 نسخ مونديالية.

في مشاركته الأولى سنة 2009 مع برشلونة الإسباني، فاز في نصف النهائي بثلاثة أهداف مقابل هدف على أتالانتي المكسيكي.. ثم هزم في النهائي إستوديانتس الأرجنتيني بهدفين مقابل هدف، ليتوج بالسداسية التاريخية وقتها كأول فريق في أوروبا يحقق هذا الإنجاز.

وفي نسخة 2011، حقق جوارديولا أفضل كأس عالم للأندية في تاريخه مع برشلونة، حين لعب مباراتين فاز في كل واحدة منهما بأربعة أهداف نظيفة على السد القطري ثم سانتوس البرازيلي.

وأخيرا قاد جوارديولا بايرن ميونخ للتتويج بمونديال 2013 بعد الفوز بثلاثة أهداف نظيفة أمام إيفرغراند الصيني ثم هزيمة الرجاء المغربي صاحب الأرض وقتها بثنائية دون رد.