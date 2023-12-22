موعد مباراة مانشستر سيتي وفلومينينسي في نهائي كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة

ساعات قليلة تفصلنا عن إنطلاق المباراة المرتقبة بين فريقي مانشستر سيتي الإنجليزي وفلومينينسي البرازيلي في نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2023.

تأهل فريق مانشستر سيتي لنهائي البطولة بعد فوزه بثلاثية مقابل لاشئ على منافسه أوراوا اليباباني في نصف نهائي البطولة.

بينما حجز فريق فلومينينسي البرازيلي بطاقة العبور للمباراة النهائية بعد فوزه على الأهلي بهدفين دون رد.

وعلق الإسباني بيب جوارديولا على مواجهة فلومينينسي في النهائي قائلاً: “ نعلم مدى أهمية اللقاء، أدرك مدى جودة لاعبي فلومينينسي وما يمكنهم فعله لقد تغلبوا في طريقهم إلى هنا على فرق قوية للغاية ”.

وأضاف: “ يمتلكون خبرات كبيرة في الفريق ما يعني أنهم قادرين على التحكم في رتم المباريات، سنواجه فريقاً يلعب بالطريقة البرازيلية المثالية مثلما شاهدنا المنتخب البرازيلي في كأس العالم 1994 ”.

على الجانب الآخر تمسك دينيز المدير الفني لفلومينينسي بخوض مباراة مانشستر سيتي بنفس أسلوب اللعب دون تعديل.

وقال دينيز: “ علينا أن نتحلي بالقة في قدرتنا على الفوز بهذه المباراة، سنواجه أحد أفضل الفرق وأحد أفضل المدربين في تاريخ كرة القدم ”.

موعد مباراة مانشستر سيتي وفلومينينسي في نهائي كأس العالم للأندية

تنطلق مباراة مانشستر سيتي وفلومينينسي في نهائي كأس العالم للاندية في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، بينما يكون موعد اللقاء في التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة مساء اليوم بتوقيت مدينة أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وفلومينينسي في نهائي كأس العالم للأندية

تنقل مباراة مانشستر سيتي وفلومينينسي في نهائي كأس العالم للاندية حصرياً عبر فضائية SSC 1 بصوت المعلقين فهد العتيبي ورؤوف خليف.