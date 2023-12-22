الجمعة 22 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ناشئو المقاولون يدك شباك أسوان بسداسية نظيفة

بوابة الوفد الإلكترونية

اكتسح فريق المقاولون العرب مواليد 2007 على فريق نادى أسوان بسداسية نظيفة ضمن منافسات بطولة الجمهورية.

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المقاولون العرب يستعد للدوري بوديتين

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نتائج مميزة لطائرة ناشئات المقاولون في بطولة الدوري

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رئيس نادي المقاولون العرب يجتمع بالفريق بحضور المشرف على الكرة


وأحرز أهداف المقاولون، يوسف صابر هدفان ومحمد عبدالله وأحمد تيتو و أحمد خالد وأدهم أحمد هدف لكل منهم فى المباراة التى جمعتهما بملاعب نادي المقاولون ،وجاءت المباراة ضمن مباريات الجولة 16 لبطولة دوري الجمهورية للموسم الرياضي 2023 /2024.


تشكيل الجهاز الفني لفريق المقاولون 2007:


يقود الفريق المدير الفني الكابتن أحمد سعيد ويعاونه المدرب الكابتن رامي سعيد ومدرب حراس المرمى الكابتن سيد جاد ومخطط أحمال التدريب الكابتن محمد صبري وإداري الفريق الكابتن علاء سعد وأخصائي إصابات الملاعب دكتور فهمي عبد الحميد .

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المقاولون العرب يستعد للدوري بوديتين

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نتائج مميزة لطائرة ناشئات المقاولون في بطولة الدوري

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نتائج مميزة لفرق المقاولون في بطولة الجمهورية


 

الجريدة الورقية