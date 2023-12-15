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رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

نتائج مميزة لفرق المقاولون في بطولة الجمهورية

المقاولون 2008
المقاولون 2008

 نجح فريق المقاولون العرب  مواليد 2008 في تحقيق الفوز الثالث على التوالي، بعد انتصاره على فريق لافيينا بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملاعب المقاولون.

سجل ثنائية المباراة محمد رضا كوكو لاعب المقاولون في الدقيقة 29 من الشوط الأول ومصطفي علي أبو الحديد في الدقيقة 46 من الشوط الثاني ضمن مباريات الجولة 13 لبطولة دورى الجمهورية للموسم الرياضي 2023 /2024 .

ويقود الفريق المدير الفني الكابتن سامح يوسف، ويعاونه مدرب الفريق الكابتن أحمد كمونة ومدرب حراس المرمى الكابتن محمد سلامة، ومخطط أحمال التدريب الكابتن محمود عبد الحليم والكابتن عبد الغني حسين إداري الفريق والكابتن أسامة الأطرش أخصائي إصابات الملاعب.
 

فيما حقق فريق براعم المقاولون العرب مواليد 2014 الفوز على فريق الاتصالات بسداسية نظيفة، أحرزها ياسين محروس هدفان وهاني رفعت و أحمد محمد سيد وادم محمد ومحمد علاء هدف لكل منهم، جاءت المباراة ضمن منافسات دورى منطقة القاهرة للموسم الرياضي 2023 /2024.

بينما حسم التعادل مباراة فريق براعم المقاولون العرب مواليد 2014 ( ب) ، مع نظيره فريق منشية ناصر بدون أهداف في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملاعب المقاولون العرب، في إطار فعاليات بطولة دوري منطقة القاهرة ، للموسم الرياضى 2023/2024.


تشكيل الجهاز الفني لفريق براعم المقاولون العرب:


يقود الفريق المدير الفني الكابتن تامر عادل والكابتن عبدالمولي كيشار مدرب حراس المرمى والكابتن أحمد سويلم إداري وأخصائي إصابات الملاعب الكابتن أسامة الأطرش.

 

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