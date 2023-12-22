التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي وفلومينينسي في نهائي كأس العالم للأندية

إستقر الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي على التشكيل الأساسي الذي يخوض مباراة نهائي كأس العالم للاندية أمام فلومينينسي البرازيلي والتي يستضيفها ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة.

ويدفع جوارديولا بالقوة الضاربة أملاً في تحقيق أول القاب السيتي في بطولة كأس العالم للاندية.

وكان السيتي قد تأهل لنهائي مونديال الأندية عقب فوزه على أوراوا الياباني بثلاثية نظيفة في نصف النهائي.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لنهائي كأس العالم للاندية

ومن المتوقع أن يبدأ السيتي لقاء اليوم بتشكيل يضم كلا من:

حارس المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: كايل والكر - أكانجي - ناثان أكي

خط الوسط: جون ستونز - رودري - ماتيو كوفاسيتش - نونيز

خط الهجوم: جريليتش - فيل فودين - بيرناردو سيلفا

على الجانب الآخر يأمل دينيز المدير الفني لفريق فلومينينسي في مواصلة مغامرته حتى النهاية وتحقيق مفاجأة تاريخية بحصد اللقب العالمي.

ويتمسك دينيز بخوض المباراة بنفس الطريقة التي إعتاد اللعب بها طوال الفترة الماضية، وهي نفس الطريقة التي إعتمد عليها في لقاء نصف النهائي أمام الأهلي والذي إنتهى بنتيجة 2-0.

تشكيل فلومينينسي المتوقع في نهائي مونديال الأندية

حارس المرمى: فابيو

خط الدفاع: صامويل إكزافي - فيليبي ميلو - نينو - مارسيلو

خط الوسط: ماتيوس مارتينيلي - أندريه نيتو - جانسو.

خط الهجوم: كينو - جيرمان كانو - جون أرياس.

موعد مباراة مانشستر سيتي وفلومينينسي في نهائي كأس العالم للأندية

تنطلق مباراة مانشستر سيتي وفلومينينسي في نهائي كأس العالم للاندية في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، بينما يكون موعد اللقاء في التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة مساء اليوم بتوقيت مدينة أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وفلومينينسي في نهائي كأس العالم للأندية

تنقل مباراة مانشستر سيتي وفلومينينسي في نهائي كأس العالم للاندية حصرياً عبر فضائية SSC 1 بصوت المعلقين فهد العتيبي ورؤوف خليف.