صقيع و رياح شديدة و العظمى تسجل 16 درجة مئوية

طقس البحيرة اليوم الجمعة

شهدت محافظة البحيرة اليوم الجمعة 22 ديسمبر 2023 موجة من الطقس السيئ، حيث ظهرت الشبورة المائية الكثيفة في الصباح، مع انخفاض شديد في درجات الحرارة وارتفاع نسبي في سرعة الرياح وسجلت درجة الحرارة العظمى 16 و الصغرى 15 درجة مئوية .

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة اليوم ليسود طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومعتدل الحرارة على شمال الصعيد، وعلى جنوب الصعيد، كما يسود طقس بارد على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحرى حتى شمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد، بينما تشهد سيناء طقس معتدل الحرارة نهارًا، بارد ليلا.

وحذرت الأرصاد في بيان عاجل من عدة ظواهر متقلبة تحدث اليوم بالتزامن مع حدوث الانقلاب الشتوي في مصر، مشيرة إلى نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، وشمال محافظة البحر الأحمر وتؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وسيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وأضافت أن هناك فرصة لسقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري بنسبة حدوث 60%، تكون خفيفة على أقصى جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر بنسبة حدوث 30%.

وعن حالة البحرين، أشارت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط تكون من معتدل إلى مضطرب كما يرتفع الموج بنسبة 2:3 متر، أما البحر الأحمر فيرتفع الموج بنسبة 1.5 إلى 2.25 متر.