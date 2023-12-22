هل يلجأ ريال مدريد إلى فاران لحل أزمة الرباط الصليبي ؟

فجرت إصابة المدافع النمساوي ديفيد ألابا بالرباط الصليبي، أزمة داخل جدران نادي ريال مدريد، كونها الحالة الثانية على مستوى العناصر الدفاعية والثالثة بصفة عامة في الفريق.

إصابة ألابا هي الثانية في الجانب الدفاعي بعد المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو الذي ذاق من نفس الكأس مع انطلاق الموسم الحالي، الأمر الذي أربك حسابات المدرب كارلو أنشيلوتي كونها ستؤدي لأزمة دفاعية بالتزامن مع احتدام المنافسة في المسابقات المختلفة التي يشارك بها ريال مدريد، لذا فإن كتيبة الملكي ستحتاج إلى إيجاد حل سريع لتعويض ثنائي الدفاع المصاب بالرباط الصليبي.

الحل السريع لأزمة دفاع ريال مدريد يتمثل في إيجاد بديل قوي ومناسب في انتقالات الشتاء التي ستفتح أبوابها بعد أيام قليلة ولمدة شهر لذا سيترتب على أنشيلوتي وإدارة النادي حسم الملف للحفاظ على تماسك الفريق.

لكن إبرام صفقة مميزة في انتقالات الشتاء قد يبدو من الصعب بسبب عدم تفريط الفرق المختلفة في لاعبيها المميزين في منتصف الموسم ولكن هناك مدافع واحد قد يجد ريال مدريد ضالته فيه وهو الفرنسي رفائيل فاران لاعب مانشستر يونايتد، ونستعرض في السطور التالية سببين يمنحان إدارة النادي الملكي التحرك لإبرام الصفقة بسلاسة.

العلاقة مع تين هاج..

يعيش فاران علاقة متوترة مع المدرب الهولندي تين هاج في الموسم الحالي، بعد استبعاد المدافع الفرنسي من التشكيلة الأساسية لمانشستر يونايتد، وأشارات صحيفة ميرور البريطانية أن اللاعب لا يشعر بالراحة داخل كتيبة الشياطين الحمر مؤكدة أن النادي لا يمانع رحيله في الشتاء المقبل، لاسيما وأن عقده ينتهي في صيف 2025.

المقابل المادي..

يعد فاران أفضل الخيارات المتاحة لنادي ريال مدريد في الشتاء المقبل بالنظر إلى القيمة المتوقعة للصفقة، حيث تبلغ قيمة المدافع الفرنسي 25 مليون يورو على موقع ترانسفير العالمي المتخص في انتقالات اللاعبين، لذا فإنه لن يكلف خزينة النادي الملكي أموال كثيرة مقارنة بأي صفقة دفاعية أخرى.

ولا بعد فاران لاعبًا غريبًا على قلعة سانتياجو برنابيو، إذ ارتدى قميص ريال مدريد لمدة 10 سنوات في الفترة من 2011 وحتى انتقاله إلى مانشستر يونايتد في صيف 2021 مقابل 40 مليون يورو.