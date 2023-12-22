أخرها السوبر ليج.. "بيريز" بطل مدريد لا يعرف الخسارة

فلورنتينو بيريز صانع مجد ريال مدريد وبطلها الذي لا يعرف الخسارة في القضايا المصيرية التي تواجه النادي الملكي، ما جعله أيقونة نجاح في عالم المستديرة وبات بوصلة للجميع في فن إدارة كرة القدم.

السوبر ليج كان أحدث القضايا التي ابتسمت لبطل مدريد، بيريز في صراعه الشرس مع الاتحادين الأوروبي والدولي لكرة القدم ، وذلك بعدما أقرت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بأهلية تنظيم مسابقات لمؤسسات غير يويفا في القارة العجوز، في مفاجأة غير متوقعة وهي وقفة هيمنة فيفا ويويفا على المسابقات الكروية.

صراع بيريز في قضية السوبر ليج سبقه العديد من القرارات المثيرة والتي أحدثت جدلًا كبيرًا في الوسط الرياضي منذ ظهوره في بداية الألفية الجديدة مع النادي الملكي، لذا نستعرضها في السطور التالية.

الجلاكتيكوس..

بدأ عصر بيريز مع ريال مدريد مطلع الألفية الجديدة وكانت الخطوة الاولى بناء فريق الأحلام أو ما يعرف باسم " الجلاكتيكوس " وهي ضم أفضل عناصر لعبة كرة القدم في العالم في تلك الحقبة الزمنية.

كانت البداية عندما وعد بيريز قبل نجاحه في الانتخابات بخطف النجم البرتغالي لويس فيجو من الغريم التقليدي برشلونة، والتي بدورها أحدث ضجة كبيرة وأصابت جماهير النادي الكتالوني بغضب شديد ووصفته بالخائن ولكن ذلك لم يثني بيريز عن تكوين فريق الأحلام حيث لم يدخر جهدًا في ضم أساطير أخرى أمثال الفرنسي زين الدين زيدان والظاهرة البرازيلية رونالدو والثنائي الإنجليزي ديفيد بيكهام ومايكل أوين.

التفريط في النجوم..

في ولايته الثانية تأزمت العلاقة مع جماهير ريال مدريد وبيريز بعد التفريط في عدد من النجوم بهدف بناء جالاكتيكوس جديد صاحبه الخروج بموسم صفري في 2009، حيث تعاقد النادي مع عدد من أبرز النجوم وهم كريستيانو رونالدو وريكاردو كاكا وتشافي ألونسو وكريم بنزيما، مقابل الاستغناء عن نجوم أخرين وهم الثنائي الهولندي آريين روبن وشنايدر اللذان تألقا فيما بعد مع بايرن ميونخ وإنتر ميلان.

وتجدد الصدام بين بيريز وجماهير ريال مدريد عندما قرر الاستغناء عن مسعود أوزيل والتعاقد مع الوليديز جارث بيل في 2013 وكان رد رئيس النادي بالإشارة لهم بالصمت، ليتأكد بعد سنوات رؤيته الصحيحة ويفوز بالتحدي، إذ استطاع الميرنجي التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا في 3 مواسم متتالية في سابقة تاريخية لم تحدث من قبل

كريستيانو رونالدو..

كان قرار رحيل كرستيانو رونالدو بمثابة صدمة لجماهير ريال مدريد، بصفته الهداف التاريخي للنادي وبأخرى لعدم الثقة بإيجاد بديل قادر على تعويض الأسطورة البرتغالية وازداد غضب الجماهير حينما بعد التعاقد مع الناشئ فينيسيور جونيور من فلامينجو البرازيلي آنذاك ونال سخرية كبيرة، ولكن سرعان ما كانت وجهة نظر بيريز صحيحة، إذ لم ينجح رونالدو في تجاربه مع يوفنتوس أو مانشستر يونايتد، ليلقى مصيره بعيدًا عن القارة العجوز ويتجه إلى الدوري السعودي، وفي المقابل لم تغب شمس الألقاب عن ريال مدريد بعد رحيل كريستيانو رونالدو، إذ كانت 4 سنوات كافية لاستعادة النادي الملكي عرشه كبطل لدوري أبطال أوروبا.

الأمر نفسه تكرر مع سيرجيو راموس أحد أفضل المدافعين في تاريخ ريال مدريد، حيث قرر بيريز عدم تجديد التعاقد والاستغناء عن خدمات المدافع الاسباني في صيف 2021 ليرحل إلى باريس سان جيرمان في تجربة تعد فاشلة قبل عودته إلى نادي إشبيلية في الصيف الماضي.