قرار هام بشأن امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024

أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا هامًا بشأن تنظيم امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023-2024.

ووجه وزير التربية والتعليم جميع المديريات التعليمية بسرعة الانتهاء من استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع الصفوف بالمدارس.

وشدد وزير التربية والتعليم على مراعاة إجازات وأعياد الأخوة المسيحيين عند إعداد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول وفقًا الخريطة الزمنية للعام الدراسى الحالي.

آلية امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية

وكشف وزير التربية والتعليم عن آلية انعقاد امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي في جميع المحافظات.

وكلف وزير التربية والتعليم كل مديرية باختيار آلية انعقاد امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية وإعلام الطلاب بها مبكرا سواء بوكليت أو بالطريقة المعتادة مثل العام الماضي.

ونبه وزير التربية والتعليم على مديري المديريات التعليمية باتخاذ جميع الإجراءات التي تمنع طرق الغش المختلفة في امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وأكد وزير التربية والتعليم مراعاة الدقة ووضع خطة مبكرة لتنظيم العملية الامتحانية وآلية عقدها ومراعاة السرية والدقة والأمانة واتخاذ كل الإجراءات التي تضمن سلامة وانتظام سير الامتحانات ومواجهة أي أعمال غش.

وكشف وزير التربية والتعليم عن إتاحة امتحانات صفوف النقل في الثانوية إلكترونيًا على التابلت وفقا لجاهزية البنية التكنولوجية للمدارس.

ووجه وزير التربية والتعليم بتدريب طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي الذين تسلموا التابلت على خطوات الدخول لمنصة الامتحان.

كما وجه وزير التربية والتعليم بإجراء امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي ورقيا للمدارس غير المجهزة تكنولوجيا أو لم يتسلم طلابها التابلت.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى أن مديري عموم الإدارات التعليمية هم المسئولين عن قرار نظام الامتحان سواء إلكترونيا أو ورقيا وفقا لجاهزية البنية التكنولوجية لكل مدرسة.

وأكد وزير التربية والتعليم عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي على مستوى الإدارات التعليمية.

ونوه وزير التربية والتعليم على ضرورة انضباط سير العملية التعليمية، وتكثيف المتابعة بالمدارس وتسجيل الغياب الإلكتروني للطلاب.

ونبه وزير التربية والتعليم بأهمية اتباع مختلف الآليات التى تعمل على جذب الطلاب إلى المدارس، وتنشيط مجموعات الدعم المدرسية لمساعدة الطلاب.

