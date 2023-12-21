أبها ينضم إلى قائمة ضحايا الهلال بنتائج كارثية بالموسم الحالي

انضم فريق أبها إلى قائمة ضحايا الهلال بالخسارة بنتائج كارثية في الموسم الحالي سواء في الدوري السعودي أو دوري أبطال آسيا.

وتلقى أبها خسارة قاسية من الهلال بسبعة أهداف دون رد، مساء اليوم على ملعب فيصل بن فهد بالرياض ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من الدوري السعودي، ليصبح أبها ثاني أكثر الفرق التي استقبلت عدد أهداف في مباراة واحدة من الهلال في الموسم الحالي.

ضحايا الهلال..

وسبق أبها كل من الرياض والحزم من السعودية ومومباي سيتي الهندي في دوري أبطال أسيا.

الرياض أول ضحايا الهلال بعد الخسارة في الجولة السادسة من منافسات الدوري السعودي بستة أهداف مقابل هدف، ثم كرر “الزعيم” السداسية مرة أخرى أمام مومباي الهندي في ثالث جولات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

ويعد الحزم صاحب الخسارة القياسية والأكبر هذا الموسم من الهلال حيث تلقت شباكه تسعة أهداف نظيفة، في الجولة الرابعة عشرة من الدوري السعودي.

غزارة تهديفية..

نتائج الهلال القياسية أمام منافسيه بالموسم الحالي في الدوري السعودي جعلته الأكثر غزارة تهديفية في المسابقة بواقع 57 هدفًا خلال 18 مباراة فقط بمعدل أكثر من ثلاثة أهداف لكل مباراة، وحملت 5 “هاتريك” بتوقيع مالكوم وميتروفيتش بواقع مرتين وسافيتش مرة واحدة.

صدارة دون خسارة..

ينفرد الهلال بصدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 50 نقطة وبفارق 13 نقطة عن أقرب منافسيه النصر “الوصيف”، ويمتلك أزرق العاصمة أقوى خط دفاع حيث لم يستقبل سوى 9 أهداف فقط عطفًا على أنه لم يتذوق طعم الخسارة حتى الأن منذ انطلاق منافسات الموسم الحالي.

ويطير الهلال لمواجهة الفيحاء، يوم الجمعة المقبل، في إطار منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري السعودي.