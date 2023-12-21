سعر الدولار أمام الجنيه وفقا لآخر التحديثات على مؤشر شاشات البنوك

تساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر مؤشر البحث العالمي جوجل، عن سعر الدولاء مقابل الجنيه المصري، وفقًا لآخر التحديثات على مؤشر شاشات البنوك المصرية.

وفي البنك المركزي، ثبت عند 30.96 جنيه للبيع، و30.83 جنيه للشراء، أما في بنك الإسكندرية عند 30.95 جنيه للبيع، و30.85 جنيه للشراء.

كما شهد سعر الدولار حالة من الثبات أمام الجنيه المصري في بنك مصر عند 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء، فيما ثبت سعر الدولار في البنك الأهلي عند 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء.

وفي البنك التجاري الدولي شهد الدولار استقرارا عند 30.95 جنيه للبيع، و30.85 جنيه للشراء.

أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك:

بيع شراء

سعر الدولار في البنك المركزي 30.85 جنيه 30.75 جنيه

سعر الدولار في بنك مصر 30.85 جنيه 30.75 جنيه

سعر الدولار في البنك الأهلي 30.85 جنيه 30.75 جنيه

سعر الدولار في بنك قناة السويس 30.95 جنيه 30.85 جنيه

سعر الدولار في بنك الأسكندرية 30.95 جنيه 30.85 جنيه

سعر الدولار في بنك البركة 30.95 جنيه 30.85 جنيه

سعر الدولار في المصرف المتحد 30.95 جنيه 30.85 جنيه

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 30.95 جنيه 30.85 جنيه

سعر الدولار في بنك الإمارات دبي الوطني 30.95 جنيه 30.85 جنيه