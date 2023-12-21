جوارديولا في نهائي مونديال الأندية لفض الاشتباك وتعزيز رقم قياسي

يخطط المدرب الإسباني بيب جوارديولا لتعزيز أحد أرقامه القياسية، خلال مشاركة مانشستر سيتي في نهائي كأس العالم للأندية.

ويستعد مانشستر سيتي لخوض أول نهائي في مونديال الأندية، عندما يتقابل مع فلومينينسي البرازيلي، مساء الجمعة على استاد الجوهرة المشعة في مدينة جدة السعودية.

تعزيز رقم قياسي..

الرقم القياسي الذي يبحث جوارديولا تعزيزه هو الحصول على كأس العالم للأندية ليصبح الأكثر تتويجًا باللقب على مستوى المدربين بأربعة مرات، وفض الاشتباك مع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي الذي توج هو الأخر باللقب 3 مرات من قبل مع ميلان 2007، وريال مدريد 2014، 2022.

كان جوارديولا قد توج باللقب المونديالي مرتين مع برشلونة في عامي 2009، و2011، والمرة الثالثة كانت مع بايرن ميونخ في 2013، وفي حال تتويجه في النسخة الحالية سيكون أول مدرب يحصد اللقب مع 3 فرق مختلفة.

جوارديولا في المونديال..

كانت ضربة البداية لجوارديولا في مونديال الأندية مع برشلونة في 2009، عندما فاز على أتالانتا بهدفين لهدف في نصف النهائي ثم حسم اللقب بنفس النتيجة على حساب إستوديانتس الأرجنتيني في النهائي ليحقق إنجاز تاريخي غير مسبوق آنذاك بالتتويج بالسداسية التاريخية وهي مجموع المسابقات التي شارك بها الفريق الكتالوني محليًا وخارجيًا.

الظهور الثاني لجوارديولا في مونديال الأندية يعود إلى نسخة 2011 مع برشلونة أيضًا ونجح في التتويج باللقب بعد فوزه على السد القطري وسانتوس البرازيلي في مباراتي نصف النهائي والنهائي بنفس النتيجة بأربعة أهداف دون رد.

تعود المرة الثالثة التي حسم فيها جوارديولا مونديال الأندية مع بايرن ميونخ في نسخة 2013، بعد الفوز على غوانغزو إيفرغراند الصيني بثلاثية نظيفة في نصف النهائي، ثم على الرجاء المغربي في النهائي بهدفين دون رد.

وتأهل مانشستر سيتي إلى نهائي مونديال الأندية على حساب أوراوا الياباني بثلاثية نظيفة في نصف النهائي.

وكان جوارديولا قد نجح في قيادة مانشستر سيتي لتحقيق دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي في الموسم الماضي بالإضافة إلى التتويج بالدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي.