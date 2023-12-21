الدوري السعودي .. الهلال يتفوق على أبها بثنائية في الشوط الأول

تفوق فريق الهلال على نظيره أبها بثنائية من دون رد بعد انتهاء الشوط الأول ، خلال المواجهة التي تقام بينهما على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد لحساب الجولة 18 من الدوري السعودي .





تقدم سافيتش بالهدف الأول للهلال عند الدقيقة 18 ، قبل أن يضاعف ألكسندر ميتروفيتش النتيجة عند الدقيقة 25.

ويخوض الهلال اللقاء بتشكيل يضم كل من ..

حراسة المرمى: ياسين بونو

الدفاع: سعود عبد الحميد، كاليدو كوليبالي، علي البليهي، ياسر الشهراني

الوسط: روبن نيفيز، سيرجي سافيتش، سالم الدوسري، ميشايل، مالكوم

الهجوم: ألكسندر ميتروفيتش.



ويلعب الهلال المواجهة محتلاً صدارة ترتيب جدول الدوري السعودي برصيد 47 نقطة، بينما يأتي فريق أبها في المركز 16 برصيد 14 نقطة.

ويشهد اللقاء غياب قائد فريق الهلال سلمان الفرج للمباراة الثانية تواليًا بسبب قرار تأديبي .