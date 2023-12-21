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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

صافرة نسائية للمرة الأولى تاريخيًا للأهلي .. 10 معلومات عن الأمريكية توري بينسو حكمة لقاء برونزية المونديال

الأمريكية توري بينسو
الأمريكية توري بينسو

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره أواراوا الياباني ، في تمام الرابعة والنصف عصر غد الجمعة ، لحساب منافسات كأس العالم للأندية ومواجهة تحديد الترتيب الثالث والميدالية البرونزية.
 

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موعد مواجهة الأهلي وبطل اليابان على برونزية المونديال والقنوات الناقلة


ومن المقرر أن تدير الأمريكية توري بينسو اللقاء ، وهي المواجهة التاريخية الأولى للأهلي التي تديرها سيدة حكمًا رئيسيًا للساحة.

وفي السطور التالية أبرز 10 معلومات عن الحكمة الأمريكية ..

- تبلغ من العمر 37 عامًا ، وأبلغت الفيفا رسميًا خلال وقت سابق باعتزالها التحكيم بسبب تعرضها لمضايقات بعد إدارتها لقاء ودي في منافسات الرجال ، قبل أن تتراجع عن القرار.

- بدأت مسيرتها مع التحكيم في منافسات الدوري الأمريكي للسيدات عام 2013 ، ثم ترقت إلى أن وصلت لإدارة مواجهات الرجال في الكرة الأمريكية بداية من عام 2020.

- أصبحت توري بينسو أول امرأة تدير مواجهات في بطولة كأس العالم للأندية ، بعد مشاركاتها في النسخة الحالية.
- لقاء الغد هو الثاني لها في البطولة بعد إدارتها مواجهة اتحاد جدة وأوكلاند سيتي في الدور التمهيدي للمنافسات.

- أظهرت الحكمة الأمريكية شخصية قوية داخل الملعب خلال إدارتها مواجهات السيدات الدولية ، كذلك في منافسات الدوري الأمريكي للرجال.
- متزوجة من حكم أمريكي يدى كريس بينسو ، ولديها ثلاثة أطفال.

- سبق وأن أدارت مواجهة نهائي كأس العالم للسيدات خلال نسخته الأخيرة العام الجاري بين إنجلترا وإسبانيا ، والتي انتهت بفوز الأخير وتتويجه باللقب.
- وفي تعليقها بشأن واقعة القبلة المثيرة للجدل التي منحها لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني ، للاعبة منتخب بلاده عقب التتويج ، وإصدار الفيفا قرارًا بإيقافه 3 مواسم عن ممارسة النشاط الرياضي عامة ، قالت أنها لم تعلم شيئًا عنها إلا من خلال وسائل الإعلام.

- في تصريحات صحفية أخيرة ، أكدت الحكمة الأمريكية على أن إدارة مباريات الرجال تكون أكثر حدة بحكم طبيعة الرجال ، بينما تكون لقاءات السيدات أخف من حيث الاحتكاكات والسرعات داخل الملعب.

- ترى بينسو أنها ستفتح الباب أمام السيدات الراغبات في الوصول إلى مكانتها يومًا ما وتعتبر مسيرتها مع المستديرة مصدر إلهام لهن.

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