ندى

الخميس 21/ديسمبر/2023 - 08:14 م 12/21/2023 8:14:35 PM

عاشت على أرض المحروسة، عشقها المصريون وأطلقوا عليها «أم اليتامى»، وبعد وفاتها تحول منزلها إلى مسجد يحمل اسمها، ودُفن معها 7 فتيات يتيمات كانت هى التى تتولى إدارة أمورهن حتى توفاها الله.

وُلدت فى أوائل العقد الثالث من الهجرة، وأمها هى السيــدة «أم إسحق بنت طلحة بن عبيد الله»، وشقيقها الأكبر هو الإمام «على زين العابدين»، وشقيقتها هى السيدة «سكينة بنت الحسين» رضى الله عنهما وأرضاهما، وقد أطلق عليها الإمام الحسين فاطمة تيمنًا باسم أمه السيدة فاطمة الزهراء، وكذلك لأنها أكثر بناته شبهًا بها رضى الله عنها.

كانت نشأتها فى بيت الإمام الحسين الذى تعلمت فيه الأخلاق النبوية، كما شهدت الكثير من الأحداث التاريخية المهمة وهى فى ريعان شبابها.

وفى مصر عاشت فترة من الزمن، وفتحت منزلها للفقراء طوال الوقت ولم تبخل على أحد بمعلومة فى الدين، وكانت ترعى الأيتام والأرامل، ولها فى ذلك قصة شهيرة عُرفت عنها، عندما قررت أن ترعى 7 فتيات يتيمات أقمن معها فى منزلها منذ صغرهن، وكانت تتعهد برعايتهن حتى توفاها الله، ولم تكتف بالسبع بنات فقط وإنما كانت دارها مأوى للمساكين من جميع الأقطار فكانت تحسن إلى المساكين وتطعمهم وتلبسهم وتعينهم بكل السبل على مواجهة الحياة، فجاء لقبها الثانى «أم المساكين».

وبعد وفاتها تحول منزلها إلى ضريح ثم مسجد، ولسنوات عديدة ظل هذا الضريح على حالته، حتى جاء الأمير عبدالرحمن كتخدا وقرر بناء مسجد لها فى القرن الـ18 هجرياً، كان مسجدا صغيرا لا تزيد مساحته على 80 مترا تقريباً، داخله ضريح عليه قبة مرتفعة وفيها مقصورة مصنوعة من النحاس، وفى عهد الخديو عباس حلمى تم تطوير المسجد لأول مرة وزادت مساحته قليلا، بعدما ضم إليه مساحة أكبر من الأراضى ليستوعب عددا كبيرا من المصلين، وفى سنة 1992 تعرّض للتصدع الشديد، وحدثت فيه شروخ كثيرة هددته، وكان أقرب إلى الانهيار، إلى أن تم إنقاذه وترميمه وافتتاحه سنة 2003 ووصلت مساحته 2200 متر مربع.

ويُعتبر من أهم المساجد وبمثابة القبلة التى يتوجه إليها دائماً محبوها، ويشق «المريد» طريقا طويلا وممتدا حتى يتمكن من الوصول إلى مسجد السيدة فاطمة بنت الحسين بمنطقة الدرب الأحمر، والتى يعتبرها الأهالى «بركة المنطقة»، يقيمون لها الاحتفالات ويحرصون على مودتها ويعدون الأطباق الشهية لكل من تطأ قدماه المنطقة من زوارها وضيوفها إكراما لهم وتعبيراً منهم عن سعادتهم لوجود بنت الأكرمين بينهم، الجميع يعرف مسجدها الذى لا تخطئه الأقدام، نظرا لما يتمتع به من شهرة واسعة النطاق فى المنطقة.

وخلال أيام وليالى مولدها يأتى المريدون من كل مكان للاحتفال بها، فيقيمون «الحضرة» وينشدون أناشيد المدح فى محبتها، ينظمون جلسات لقراءة القرآن ترحماً عليها، ولا يوجد مجال للبدع والخرافات خلال الاحتفال بمولدها، وبسبب هذا الأمر وحاجة المريدين للطعام يقوم الجيران بتوزيعه على المارة بالمجان تسهيلاً عليهم.

وداخل المسجد حركة العمال مستمرة لا تتوقف، ينظفون المسجد جيداً تمهيداً لاستقبال المصلين قبل رفع أذان المغرب بقليل، وبعد الانتهاء من تنظيف ساحة الصلاة يهرع العمال إلى الضريح الذى زُين تمهيداً لاستقبال شهر رمضان المبارك من خلال وضع «البلالين» عليه من الأعلى وتلميع المقابض وتنظيف الهيكل الخارجى له.

تزوجت السيدة فاطمة النبوية فى حياة أبيها، وأنجبت للإمام الحسن المثنى ثلاثة أبناء، عبدالله المحض وإسماعيل الديباج ثم الحسن المثَلَّث، وقد تزوجها الإمام الحسن المثنى فى سجن أبى جعفر المنصور بعد أن أعقب نسلًا طيبًا، ثم تزوجت بعد وفاته بـعبدالله بن عمرو بن عثمان بن عفان وولدت له محمد والقاسم، وماتت رضى الله عنها ودفنت خلف الدرب الأحمر بزقاق فى مسجد جليل ومقام عظيم، عليه من المهابة والجلالة والوقار ما يسر قلوب الناظرين ويطمئن نفوسهم.

حفظ الله مصر وأهلها.

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