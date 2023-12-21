اعلان اسماء الفائزين في مسابقة اوائل الطلبة بأزهر الإسماعيلية

أعلنت منطقة الاسماعيلية الأزهرية اليوم فوز 15 طالب وطالبة في مسابقة اوائل الطلبة على مستوى المعاهد الأزهرية في المرحلتين الابتدائية والإعدادية.صرح بذلك فضيلة الشيخ ممدوح عبدالجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية،

وقال علي الزر، مدير إدارة رعايه الطلاب، أن نتيجة أوائل طلاب الشهادة الابتدائية للبنين أسفرت عن فوز بالمركز الأول، الطالب، عمر عبد العزيز سعيد من معهد عمر بن عبد العزيز النموذجي، وفي المركز الثاني فاز الطالب، عبد الله تيمور إسماعيل من نفس المعهد، أما المركز الثاني مكرر، فقد فاز به الطالب، عبد الرحمن محمود عبد الله، معهد آل نوح، والمركز الثالث كان من نصيب الطالب، السيد عبد الرحمن، معهد الشهيد مصطفى عليوة.

وجاءت نتيجة أوائل طلاب الشهادة الابتدائية للفتيات: فازت بالمركز الأول الطالبة، سارة وائل مصطفى، معهد عمر بن عبد العزيز، والطالبة ندا صابر محمود، معهد التل الكبير بالمركز الثاني، والطالبة، أريج محمد محمد فراج، معهد آل نوح بالمركز الثالث، والطالبة حبيبة محمود أحمد، معهد التل الكبير بالمركز الرابع.

وجاءت نتيجة أوائل طلاب الشهادة الإعدادية للبنين بفوز بالمركز الأول الطالب، محمود محمد عياد، معهد آل نوح، والطالب، عبد الله عبد العليم طلبة، معهد أبو راجح بالمركز الثاني، والطالب، بلال عبد الجليل خليل، معهد الصحابة بالمركز الثالث.

وجاءت نتيجة أوائل طلاب الشهادة الإعدادية للفتيات: فازت الطالبة، هاجر أحمد إبراهيم، معهد آل نوح بالمركز الأول، والطالبة، شروق محمد مجدي، معهد القرين الجديدة بالمركز الثاني، والطالبة، منة الله محمد إبراهيم، معهد عمر بن عبد العزيز بالمركز الثاني مكرر، والطالبة، مي محمد السيد، معهد آل سهمود بالمركز الثالث.