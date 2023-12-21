هل تزوج «الإبراشي» من الكوافيرة ميرفت؟.. «الوفد» يكشف مفاجآت صادمة

ما زال تريند زوجة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، وما حدث لها من محاولة قتلها على يد كوافيرة تدعى «ميرفت»، يواصل حلقاته على صفحات السوشيال ميديا والمواقع الإخبارية.. الجميع يتساءلون هل تزوج الإبراشي من ثانية بدون علم زوجته الأولى؟.

الخميس الماضي.. طرقت سيدة باب مسكن سحر أحمد، زوجة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي.. «أيوة مين؟» هكذا سألت والدة زوجة الإبراشي، لترد عليها السيدة قائلة «أنا مرات الإبراشي».

كان واعدني بالزواج وضحك عليا

تصمت الأم للحظات غير مستوعبة ما تقوله السيدت وما إن فتحت الباب لتكرر الأخرى قائلة: «جاية لسحر.. عايزة أقولها جوزك عايش.. كان واعدني بالزواج وضحك عليا».

جاءت زوجة الإبراشي على صوتها وسمعت قصتها حتى انفعلت واستدعت أفراد الأمن الإداري بالكمبوند محل سكنها بمدينة السادس من أكتوبر، ثم اتصلت على شرطة النجدة ولدى حضور قوة أمنية ألقت القبض على المتهمة بحيازة سلاح أبيض دون مسوغ قانونى والتهديد بالشروع في قتل مقدمة البلاغ.

كشفت التحريات هوية المتهمة وتبينّ أنها تٌدعى «ميرفت»، تقطن عزبة الوالدة في مدينة حلوان، وبعد مرور أقل من 24 ساعة على الواقعة تنازلت سحر الإبراشي، أرملة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، عن المحضر المحرر ضد سيدة تدعى ميرفت، وتعمل كوافير، بقسم شرطة 6 أكتوبر، والتي اتهمتها فيه بالشروع في قتلها باستخدام سلاح أبيض «سكين»، وجاء التنازل مع التعهد بعدم تعرض المتهمة لها مرة ثانية.

وقالت سحر الإبراشي، إن يوم الواقعة في حدود الساعة 10 صباحا، فوجئت أنا ووالدتي بطرق شديد على الباب بحالة هيسترية، فتحت أمي الباب، وتفاجأت بسيدة تطلب مقابلتي، خرجت لها، وظلت تقول كلام هزي، قالت لي إن الإعلامي وائل الإبراشي لم يمت، وأنه وعدني بالزواج، وسأنتقم منك أنتِ وابنتك.

وأضافت السيدة، أن تلك السيدة كانت تشكك في أمر وفاة زوجها الإعلامي وائل الإبراشي، وادعت أنها كانت تعمل مع الراحل وائل الإبراشي وأنه كان يعدها بالزواج، قائلة: شككت في موت زوجي وادعت أنها كانت بتشتغل معاه، وأنه وعدها بالزواج وخلي بيها، وأنه دمرلها حياتها، وكانت بحوزتها سلاح أبيض “سكين ” تضعه في كيس بلاستيكي، فاتصلت بالشرطة وجاءت وتحفظت عليها.

وأوضحت سحر الإبراشي، أرملة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، أنها تفاجأت بتلك السيدة تتجه ناحيتها وتعتدي عليها، مع ترديدها كلمات غير مفهومة، وائل كان هيتجوزني، أنا كنت هشتغل معاه وما اشتغلتش وهو عايش لسه مماتش.. هو ليه بيتهرب مني ده كان واعدني بالجواز”.

استشاري العلاقات الأسرية

وفي سياق ما سبق، قالت الدكتورة وسام منير، استشاري العلاقات الأسرية، إنّ من الوارد ادعاء سيدة بوجود علاقة بينها وبين الراحل الإعلامي وائل الإبراشي، وذلك لمرورها بأزمة نفسية حادة.

الدكتورة وسام منير

وأضافت استشاري العلاقات الأسرية، أنّ السيدة حدث لها حالة تعلق شديد سواء أكان بدعم من الراحل لها في موقف إنساني أو مداخلة هاتفية، أو كان لها بمثابة فارس أحلامها، فمن الطبيعي أن تدّعي وجود علاقه بينها وبين الراحل، وقد يصل الأمر ادعاءها بوجود أبناء.

وأشارت استشاري العلاقات الأسرية إلى أنّ هناك بعد اجتماعي لكون الإعلامي الراحل نجمًا جماهيرًا معشوق للكثير، فقد تكون السيدة المذكورة واحدة من السيدات اللاتي تعلقن به اجتماعيًا وأصبح في مخيلتها أنه هو السند لها.