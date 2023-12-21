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الخميس 21 ديسمبر 2023
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

القسام تخوض حربًا شمال غزة وتُجهز على عدد من جنود الاحتلال

كتائب القسام
كتائب القسام

أعلنت كتائب القسام أن مجاهديها، تمكنوا من استهداف قوة إسرائيلية خاصة في منطقة التوام شمال مدينة غزة، بعبوات الشواظ، وتم الاشتباك معها بالرشاشات الثقيلة.

وأضاف القسام عبر حسابها، أنه تم قتل 11 جنديًا إسرائيليا من أفرادها، وتفجير عبوة مضادة للأفراد في  قوة الإسناد التابعة لها، والمكونة من  8 جنود.

تمكن مجاهدو القسام من قنص جنديين إسرائيليين، في محيط مسجد فلسطين بمدينة غزة، بإصابة مباشرة محققة في الرأس وسقوطهم عن الآليات.

ونشر حزب الله عدة مشاهد للمركبات التي تم إحراقها في "أڤيڤيم" شمال فلسطين المحتلة، بعد تعرضها لصاروخ مضاد للدروع أطلق من لبنان.

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