رئيس جامعة سوهاج يلتقي بعدد من الطلاب الوافدين من دولة السودان الشقيق

ألتقي الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج مع عدد من الطلاب الوافدين من دولة السودان الشقيق بكلية الطب، وذلك لبحث متطلباتهم واحتياجاتهم، خلال الفترة القادمة، وذلك بمكتب رئيس الجامعة بالمقر القديم.

وأعرب النعماني عن سعادته بإستقبال أبنائه الطلاب الوافدين من كل الدول العربية والأجنبية، وحرص إدارة الجامعة على بذل قصارى جهدها لتأهيلهم وتوفير بيئة تعليمية مناسبة لهم، ليكونوا خير سفراء للجامعة في بلادهم.

وأكد النعماني علي ان الجامعة تحرص علي تعزيز أعداد الوافدين، والعمل على تطوير منظومة الطلاب الوافدين وجذبهم من جميع دول العالم وزيادة أعدادهم، و تطوير الخدمات المقدمة لهم، و تسهيل الإجراءات الإدارية الخاصة بهم والعمل على زيادة دمجهم داخل المجتمع الجامعي، مضيفاً انه يتم عقد لقاءات دورية معهم للإستماع لهم ومعرفة كل ما يقابلهم من تحديات ومساعدتهم على حلها، والاستماع أبضاً الي مقترحاتهم ورؤيتهم و التفاعل معهم بشكل دائم لتهيئة مناخ أفضل لهم لتلقي العملية التعليمية.