البورصة تتخلى عن مكاسبها الصباحية وتخسر21.2 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم

تخلت مؤشرات البورصة في ختام جلسة تعاملات اليوم االخميس عن مكاسبها الصباحية، وتراجعت بصورة جماعية، تحت عمليات ضغط بيعية للمستثمرين المصريين

خسر رأس المال السوقي للأسهم على 21.2 مليار جنيه، ووصلت القيمة السوقية للأسهم إلى مستوي 1.666.0 تريليون جنيه.

تراجع مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 2.14% ليصل إلى مستوي 24305نقطة.

كما شهد مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة هبوطا بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى5389 نقطة.

تراجع مؤشر إيجي اكس 100 الأوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 7764 نقطة.

اتجهت تعاملات العرب والأجانب للشراء وبلغت صافي مشترياتهم 1.2 جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين المصريين وسط تداولات 3 مليارات جنيه.