وزير الخارجية البريطانية يشكر السيسي في صون مصر الأمن والاستقرار بالمنطقة

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزير خارجية المملكة المتحدة ديفيد كاميرون، وفقا لما ذكرته فضائية “اكسترا نيوز” في نبأ عاجل.

وسلم وزير الخارجية البريطاني، خطابا من رئيس الوزراء ريشي سوناك قدم خلاله التهنئة للرئيس السيسي بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لمصر.

ووجه وزير الخارجية البريطاني، الشكر لدور مصر والرئيس السيسي في صون مصر الأمن والاستقرار بالمنطقة، مؤكدا حرص بلاده على مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق مع مصر في مختلف المجالات.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزير خارجية المملكة المتحدة ديفيد كاميرون، حسبما ذكرت فضائية إكسترا نيوز في نبأ عاجل.

وسلم وزير الخارجية البريطاني، خطابا من رئيس الوزراء ريشي سوناك قدم خلاله التهنئة للرئيس السيسي بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لمصر.

وجه وزير الخارجية البريطاني، الشكر لدور مصر والرئيس السيسي في صون مصر الأمن والاستقرار بالمنطقة، مؤكدا حرص بلاده على مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق مع مصر في مختلف المجالات.

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، بحضور سامح شكري، وزير الخارجية، واللورد طارق أحمد، وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوزارة خارجية المملكة المتحدة، إضافة إلى السفير البريطاني بالقاهرة، جاريث بايلي.

وفي سياق آخر، أكد المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أنّ ديفيد كاميرون سلّم الرئيس خطابًا من رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، قدّم خلاله التهنئة بمناسبة إعادة انتخابه رئيسًا لمصر، مؤكدًا حرص بلاده على مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق مع مصر في مختلف المجالات.

وتطرق اللقاء إلى سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث تم استعراض جهود التعاون القائم في جميع المجالات لا سيما على المستوى الاقتصادي، وزيادة الاستثمارات المشتركة والتبادل التجاري، بما يحقق مصالح الشعبين.

وأضاف المتحدث الرسمي أنّ اللقاء تناول تطورات المشهد الإقليمي، حيث وجّه وزير خارجية المملكة المتحدة الشكر والتقدير لمصر والرئيس السيسي على دور صون الأمن والاستقرار في المنطقة، فضلًا عن الجهود المصرية المكثفة على المسارين السياسي والإنساني في إطار الأوضاع الراهنة في قطاع غزة.