محكمة العدل الأوروبية تنصف ريال مدريد وبرشلونة علي الفيفا "يوم تاريخي لكرة القدم"

أنصفت محكمة العدل الأوروبية فريقي ريال مدريد وبرشلونة، بصحة موقفهما في الدعوة لإقامة بطولة "السوبر ليج" في أوروبا، وأدانت الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” واليويفا لإعاقة تنظيم البطولة.

القصة كاملة لقضية "السوبر ليج"

منذ عامين ونصف وبالتحديد في شهر أبريل من عام 2021، قدم 12 ناديا، من الأندية الكبرى في أوروبا، خطة لإقامة دوري السوبر مع عضوية دائمة من أجل المنافسة بها، لكي تحل بدلا من بطولة دوري الأبطال التي ينظمها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

ويعتبر فريقي ريال مدريد، وبرشلونة هما الأحرص على إقامة بطولة دوري السوبر ليج، ولكنها سرعان ما لاقت رفضًا قاطعًا من قبل الاتحاد الدولي "فيفا" ونظيره الأوروبي "يويفا".

وهددت تلك الاتحادات فرق دوري السوبر الأوروبي ولاعبيها بالاستبعاد من كافة المسابقات، بما في ذلك كأس العالم والبطولة الأوروبية.

محكمة العدل الأوروبية تنصف الفرق المؤسسة للبطولة

محكمة العدل الأوروبية حكمت أن يويفا وفيفا تصرفا ضد قانون المنافسة والتنافس حينما منعوا تشكيل بطولة السوبر ليج في 2021، مما يعني أن البطولة أصبحت على طريق التأسيس، موجهة ضربة قوية جدا لفيفا ويويفا.

واعتبرت المحكمة اليوم أن الاتحاد الدولي "فيفا" ونظيره الأوروبي "يويفا" قاما بسوء استغلال سلطتهما تجاه الأندية المؤسسة للبطولة، مؤكدة أنه ليس لديهما الحق في فرض العقوبات.

وعلق بريند ريشارت الرئيس التنفيذي لبطولة السوبر ليج على هذا القرار: "اليوم هو يوم تاريخي لكرة القدم، وبطولة السوبر ليج في الطريق، وانتهى احتكار الاتحاد الأوروبي، فكرة القدم مجانية، والأندية لم تعد تخشى العقوبات، والآن يمكنها تحديد مستقبلها بنفسها".