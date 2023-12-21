الخميس 21 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الصحة العالمية تندد بالوضع الصحى والوبائي الذي تعايشه غزة الآن

بوابة الوفد الإلكترونية

 نددت منظمة الصحة العالمية بالوضع المأسوي الذي يعايشه سكان قطاع غزة الآن، إزاء "مزيج المرض، الجوع وغياب النظافة في قطاع غزة"، ما يؤدي إلى معاناة السكان من "معدلات مرتفعة" من الإصابات بالأمراض المتفشية والوفيات، مؤكدة أن غزة تشهد بالفعل معدلات مرتفعة للغاية من تفشي الأمراض المعدية.

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 وأعرب  المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، في منشور على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، عن قلقه قائلًا "أشعر بقلق بالغ إزاء المزيج السام من المرض، الجوع، نقص مستلزمات النظافة والصرف الصحي، الذي يواجهه المواطنون في قطاع غزة في الوقت الحالي".

 وأضاف جيبريسوس، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن "الجوع يضعف دفاعات الجسم ويفتح الباب أمام المرض"، وعلاوة على ذلك، "تبين أن حالات الإسهال بين الأطفال دون سن الخامسة أصبحت أكثر شيوعًا بـ25 مرة، مما كانت عليه قبل اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في 7 أكتوبر الماضي.

 وأشار جيبريسوس إلى أن هذه الأمراض يمكن أن تكون قاتلة للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية، بل وأكثر من ذلك في غياب الخدمات الصحية العاملة، مشددًا على الحاجة الماسة لوقف إطلاق النار فورًا.

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