ماونتن فيو تفتتح نادى ماونتن فيو الرياضى والاجتماعى فى iCity أكتوبر

أعلنت ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقارى عن افتتاح نادى ماونتن فيو الرياضى والاجتماعى فى iCity السادس من أكتوبر، واستضافة أول بطولة للجمهورية فى البادل على أرض النادى بالتعاون مع الاتحاد المصرى للبادل. يضم النادى عددًا من الملاعب والصالات لألعاب كرة القدم والبادل والتنس وكرة السلة وكرة اليد ورياضات أخرى، بالإضافة لمساحات مخصصة للعائلات والأطفال، حيث يشغل النادى مساحة 27 فدانا وتديره شركة دينامو للإدارة الرياضية. وتأتى استضافة هذه البطولة لأول مرة فى مصر على أرض النادى، تأكيدًا على المستوى العالمى الذى تتمتع به مرافق ومنشآت النادى.

بدأت البطولة فى 13 ديسمبر وتستمر حتى 22 ديسمبر الحالى بمشاركة ألمع لاعبى المنتخب المصرى للبادل ومن أبرزهم سيف حسام، وجرجس واكيم، وعلى زغلول، وعلى شقير، وشريف مخلوف، وعمر مخلوف، وأحمد دروي، وعمر طارق، ليلى النمر، مورا حميم، فريدة الحلبي، نور فيض الله، نائلة عجمية، ونهى عمر، بالإضافة إلى بعض لاعبى المنتخب من الناشئين مثل وجدى رسلان، حسن شاهين، خالد أبو العطا ومحمد زهران.

تقدر قيمة الجوائز المقدمة فى البطولة بأكثر من 300,000 جنيه، حيث يحصل الفائز الأول بالبطولة على 70,000 جنيه، ثم المركز الثانى 40,000 جنيه، والثالث 21,000 جنيه، والمركز الرابع على 15,000 جنيه، ثم المركز الخامس 13,000 جنيه، والسادس 11,000 والسابع 9,000، والثامن 7,000، كما تحصل كل فرقة تأهلت لدور الـ 16 على 2500 جنيه.

تم تصميم كل تفاصيل النادى ليلبى الاحتياجات المتنوعة لأفراد مجتمع ماونتن فيو سواء احتياجات الشباب النشط الراغب فى الاستمتاع برياضتهم المفضلة، وصغار السن الطموحين لغرس هذه المبادئ والقيم الإيجابية من سن صغير، وحتى العائلات التى تبحث عن خلق لحظات ترابط قوية مع أفراد أسرهم وأبنائهم ليتخطى بذلك الفكر التقليدى للأندية الرياضية، باعتباره نادى اجتماعى ورياضى يُشكل مكانًا للتواصل والترابط الأسرى ويقدم تجربة رياضية فريدة تُمكّن الجميع من التفاعل. وفى هذا الإطار، سينظم النادى فعاليات أسبوعية ورياضية واجتماعية مختلفة لتطوير شخصية الأطفال والشباب وزيادة التواصل بين العائلات وسكان iCity السادس من أكتوبر، وتوفير حياة ذات مغزى لهم.

فى الوقت نفسه يتضمن النادى مجموعة من الأكاديميات الرياضية المتخصصة فى عدد من الألعاب، وهى أكاديمية كرة القدم تحت إشراف وتدريب الكابتن أحمد حسام ميدو، وأكاديمية كرة اليد تحت إشراف المدرب الرئيسى الكابتن إبراهيم المصري، وبمشاركة الكابتن لوكا، والكابتن على زين والكابتن كريم هنداوي، وأكاديمية كرة السلة تحت إشراف المدرب الرئيسى الكابتن مدحت وردة، وأكاديمية التنس تحت إشراف المدرب الرئيسى الكابتن رمضان وفا.

جدير بالذكر أن ماونتن فيو قد افتتحت فى وقت سابق نادى ماونتن فيو داخل iCity فى القاهرة الجديدة، والذى يعتمد على المفاهيم ذاتها ليقدم تجربة استثنائية تختلف عن النوادى الرياضية التقليدية التى تعتمد فى الأساس على تنمية قدرات اللاعبين بهدف تحقيق المكاسب الرياضية، بينما تركز أندية ماونتن فيو على تنمية المهارات وممارسة الرياضة، بهدف غرس المبادئ والقيم بداية من التمرين وحتى المكسب أو الخسارة.