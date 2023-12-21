«شركة أوميجا MBBR» تطلق أول خط إنتاج مصرى لتقنيات الـMBBR المتخصصة فى تطوير ورفع كفاءة محطات معالجة مياه الصرف الصحى

اعلنت شركة أوميجا MBBR عن إطلاق أول خط انتاج مصرى متخصص فى انتاج التقنيات المكونة لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي، وذلك من خلال وسائط الـMBBR والتى بدورها تدخل فى تكوين محطات المعالجة ترفع من كفاءة محطات معالجة مياه الصرف الصحى.

قال أحمد الخضري، مدير عام الشركة، إن مصنع الشركة يتواجد فى مدينة الصالحية الجديدة، ويتم تشغيل خطوط الانتاج المسئولة عن هذا المنتج لأول مرة فى مصر، وذلك تحت شعار صنع فى مصر بخبرات وأيادٍ مصرية، حيث يتم تقديم منتجات عالية الجودة تفوق المنتجات المستوردة.

وأضاف أن المصنع قادر على انتاج كميات ضخمة لتلبية الطلب المحلى للمشروعات الموجودة فى مصر، وكذلك تلبية الطلب للمشروعات الموجودة فى منطقة الشرق الأوسط، حيث قامت الشركة بالفعل بتوريد منتجات المصنع لبعض الدول العربية مثل عمان والسعودية، ولقى المنتج اعجابا واقبالا قويا نظرا لقدرته على المنافسة، موضحا أن المنتج يتمتع بجودة مرتفعة وسعر مناسب، بالإضافة إلى سرعة توفير الكميات المطلوبة للعملاء.

وأشار إلى أن انتاج هذه التقنيات المتطورة كان يقتصر على بعض الاسواق الكبرى فى الصين والولايات المتحدة الأمريكية، لذا كان الاستيراد هو الخيار الأول لدى العملاء، ولكن فى ضوء دعم الدولة لتوطين الصناعة المحلية وزيادة الاعتماد على المكون المحلى، فإن هذا شجع شركة أوميجا MBBR على تقديم هذا المنتج وتوريده للمشروعات الحكومية ومشروعات القطاع الخاص.

وأكد أنه فى ضوء تميز منتج الشركة، واهتمام الجميع بتوطين الصناعة المحلية، فإن الاهتمام والتوجه كان من نصيب المنتج المحلي، كما أن الشركة فى تطوير مستمر وأبحاث علمية ودراسات سوقية لتطوير المزيد من المنتجات فى هذا التخصص.