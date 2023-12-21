دعم وحدة الكُلى بمستشفى دكرنس بماكينتي غسيل بقيمة مليون و100ألف جنيه

ضمن خطة التطوير والإحلال..

أعلن وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، الدكتورشريف مكين، عن دعم وحدة الكُلى بمستشفى دكرنس العام بعدد ماكينتين للغسيل الكُلوي، بقيمة إجمالية تصل إلى مليون و100ألف جنيه .

وقال مدير إدارة الكُلى، الدكتور أحمد البيلى، أن ذلك يأتي ضمن خطة التطوير والإحلال والتجديد لماكينات الغسيل الكُلوي بوحدات الكُلى على مستوى المحافظة.

ولفت إلى أنه سيتم استغلال الماكينات الجديدة في التوسع في تقديم الخدمة لعدد أكبر من المرضى للقضاء علي قوائم الانتظار.

ماكينات الغسيل الكلوي دخلت الخدمة

معدات وحدة الكلى بدكرنس

يذكر أن وحدة الكُلى بمستشفى دكرنس تقدم الخدمة لعدد 175 مريض غسيل كُلوي، ومجهزة بعدد 53 ماكينة غسيل كلوي، وتعد من وحدات الكلي المتميزة التي تم تطويرها أخيرًا علي أحدث معايير الجودة والاعتماد الجديدة.