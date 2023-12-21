آثار الفيوم: الترويج لتعامد الشمس على قدس الأقداس له مردود إيجابي على الدخل القومي

قال الدكتور علي البطل، مدير عام آثار الفيوم، إن ظاهرة تعامد الشمس في معبد الكرنك رُصدت منذ فترة طويلة للغاية، بينما تم رصدها على قدس الأقداس بالفيوم مع بداية الألفية الثالثة عام 2003، مشيرا إلى أن تعامد الشمس على قدس الأقداس حدث مازال في مرحلة البداية، ويحدث يوم 21 ديسمبر من كل عام.

ظاهرة تعامد الشمس

وأضاف "البطل" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن الفارق بين ظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس والكرنك يتمثل في الحاجة إلى السفر من القاهرة إلى الفيوم، كون الفيوم منطقة بعيدة نسبيا عن أماكن تجمع السكان، لذلك غالبية الحاضرين لمشاهدة الظاهرة مصريون.

تعامد الشمس

وتابع، أنه يجرى العمل على زيادة الدعايا والترويج لظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس بالفيوم خلال الفترة القادمة، مؤكدا على أهمية التسويق لهذا الحدث، إذ إن مردوده لا يقتصر على الفيوم فقط بل أيصا الدخل القومي المصري باعتباره أحد مصادر العملة الصعبة، مشيرا إلى أن معبد قصر قارون جزء من مدينة سكنية بُنيت في العصر اليوناني، لذلك إشراق الشمي على قدس أقداس المعبد دليل على إعادة الحياة والمولود وبداية فصل جديد وهو الشتاء الذي يعد فصل الإخضرار والنماء.