شعبة النقل: استمرار الهجمات سيكون مؤثرًا على أسعار السلع المستوردة بشكل عام بمصر

قال الدكتور عمرو السمندوني سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، إن الهجمات التي تشنها جماعة الحوثيين في اليمن لاستهداف السفن الإسرائيلية، ليس له تأثير كبير حتى الآن على أسعار الشحن والنولون الخاص بالعمليات الاستيرادية المتعلقة بمصر.

وأضاف ، أنه في حال استمرار هذه العمليات، ستكون هناك تأثيرات على السلع المستوردة بشكل عام، وسيكون هناك تأثير سلبي على إيرادات قناة السويس، إذا استمرت هذه التوترات.

وأوضح سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن شركات التأمين رفعت الأسعار الخاصة بالتأمين على الحاويات والشحن، وفي الوقت نفسه، لجأت بعض الشركات العالمية إلى طرق بحرية أخرى بعيدا عن البحر الأحمر، واستبدلته بطريق رأس الرجاء الصالح.

وأشار إلى أن تكلفه نولون الشحن تمثل من 50 إلى 60% من قيمة السلع، أي أنه حال استمرار هذه التوترات، سترتفع الأسعار مما لا شك فيه خلال الفترة المقبلة، تأثرا بهذه التوترات.

وأشار السمدوني، إلى أن الإبحار حول أفريقيا يزيد مسافة رحلة السفن بنحو 3200 ميل مقارنة بعبور قناة السويس، ويضيف نحو مليون دولار إلى تكلفة الوقود.

وتشير تقديرات شركة الأمن "أمبري إنتليجنس" إلى أنه منذ تصاعد الهجمات في الشهر الماضي، تعرضت 13 سفينة على الأقل لحوادث بمنطقة باب المندب، كما تراجع مستوى عمليات مرور السفن الكبيرة بنسبة 70% مقارنة بالمتوسط اليومي في النصف الأول من شهر ديسمبر.

جدير بالذكر أنه تمر نحو 10% من تجارة النفط، و8% من تجارة الغاز المسال عبر قناة السويس، بينها نحو ثلثي النفط الخام القادم من منطقة الخليج، وفقا لبيانات وكالة "بلومبيرج" الأميركية.

ويتجنب عدد كبير من شركات الشحن العالمية حالياً عبور البحر الأحمر، بعد سلسلة من الهجمات على السفن في الممر المائي الرئيسي ذي الأهمية الحيوية لنقل كل شيء، من النفط إلى الفحم وسلع اخري.