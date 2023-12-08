الجمعة 08 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

المستوردين: الانتخابات تمثل فرصة حقيقية للتعبير عن رأي المواطن لاختيار من يمثله

متى بشاي رئيس شعبة
متى بشاي رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية

قال المهندس متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة، هي حق وواجب على كل مواطن، كما أنها تمثل فرصة حقيقية للتعبير عن رأي المواطنين في اختيار من يمثلهم لقيادة الدولة.

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وأشاد بشاي، بوعي الشعب المصري في المشاركة بفعالية في الانتخابات، مؤكدا على ضرورة النزول بكثافة إلى صناديق الاقتراع لإظهار الوجه المشرف للدولة المصرية.
وأضاف متي بشاي، أن المصريين دائما يقدموا دروسا كبيرة في الوطنية والالتفاف حول القيادة السياسية، وهو يضعهم أمام مسؤولية كبيرة وهي الحفاظ على العرس الوطني، وضرورة المشاركة بكثافة أيام 10 و12 و13 ديسمبر الجاري.
وأوضح أن هذه الانتخابات ستكون نموذجا للممارسة الديمقراطية، وستعكس أمام العالم صورة الشعب المصري الذي يدرك دقة المرحلة الراهنة ومتطلباتها في ظل ما يشهده الإقليم والعالم من أزمات وتحديات متصاعدة، تتطلب توحيد الجبهة الداخلية، والعمل بكل جدية من أجل تخطيها، دون أن تؤثر على أمن واستقرار هذا الوطن.
وأشار إلى أن الانتخابات المصرية تجري في ظروف غير عادية، لإحاطة مصر بالاضطرابات من الجهات الأربع، ولكن إجراء الانتخابات الرئاسية في مثل هذا التوقيت يؤكد قوة الدولة.
وأعاد بشاي، التأكيد على الدور المحوري للشباب في رسم مستقبل الدولة المصرية، فهم أمل المستقبل وعليهم يقع عاتق تقدم هذا الوطن وازدهاره.

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