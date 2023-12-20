تفاصيل المتحور JN.1 في السعودية

بحث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر مؤشر البحث العالمي جوجل، عن تفاصيل المتحور JN.1 في المملكة العربية السعودية.

وفي التفاصيل، رصدت ‎هيئة الصحة العامة وقاية في السعودية، سرعة انتشار المتحور JN.1 محلياً، والتي بلغت نسبته 36% ولم يصاحب ذلك أي زيادة في مرضى العنايات المركزة، مؤكدة أنه لا يوجد ما يثير القلق.

المتحور JN.1 منفصل في السعودية

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد صنفت المتحور الجديد "JN.1" بأنه متحور منفصل مثير للاهتمام ناتج عن السلالة الأم "BA.2.86" إذ كان قد صنف سابقًا على أنه متحور مثير للاهتمام بوصفه جزءًا من السلالات الفرعية "BA.2.86".

كما يشير التقييم، إلى أن الخطر الإضافي الذي يشكله متحور "JN.1" على الصحة العامة العالمية خطر منخفض.

ومع بداية فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي، يمكن أن يزيد متحور "JN.1" من عبء الأمراض التنفسية في العديد من البلدان.