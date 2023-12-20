السعودية تعرب عن تعازيها في ضحايا زلزال مقاطعة قانسو الصينية

أعربت وزارة الخارجية السعودية، عن تعازي المملكة وصادق مواساتها لجمهورية الصين وشعبها، جراء ضحايا الزلزال الذي وقع في مقاطعة قانسو، وأسفر عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات.

وعبرت الخارجية السعودية - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" - عن تضامن ووقوف المملكة مع جمهورية الصين حكومة وشعبًا جراء هذا المصاب الأليم، مع خالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

ولقي أكثر من 110 أشخاص حتفهم بزلزال بقوة 5,9 درجات على مقياس ريختر ضرب ليل أمس الاثنين مقاطعة غانسو في شمال غرب الصين، بالقرب من الحدود مع مقاطعة تشينغهاي، بينما يستمر البحث عن ناجين تحت الأنقاض.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية، إن الزلزال خلّف أضرارا مادية جسيمة، بما في ذلك انهيار مساكن، مما دفع بالعديد من السكان للهروب إلى الشوارع

وأعلنت الوكالة، أن السلطات أرسلت فرق الإغاثة إلى المنطقة فور وقوع الزلزال، مشيرة إلى أن أعمال انتشال الضحايا والبحث عن ناجين من تحت الأنقاض انطلقت فجر اليوم الثلاثاء، في حين لم يُعرف إلى الآن عدد الجرحى والمفقودين.