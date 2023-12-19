الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

لدعم غزة.. وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ33 لمطار العريش

الطائرة الإغاثية
الطائرة الإغاثية السعودية

أعلنت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الطائرة الإغاثية السعودية الـ33 وصلت إلى مطار العريش الدولي اليوم الثلاثاء والتي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة؛ تمهيدا لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة.

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وذكرت واس اليوم أن الطائرة تحمل على متنها مواد طبية بوزن إجمالي يبلغ 18 طنا ؛ وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

وكان مطار العريش قد استقبل، أمس، الاثنين، الطائرة الإغاثية السعودية الـ32 تحمل على متنها مواد طبية تزن 16 طنا؛ وذلك في إطار دور المملكة التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.

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