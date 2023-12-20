فيات تيبو في مبادرة سيارات المصريين بالخارج.. ننشر التفاصيل

أكدت شركة دايناميكس، وكيل علامة فيات في مصر، مشاركتها في مبادرة سيارات المصريين بالخارج بالسيارة فيات تيبو، ووفقاً للصفحة الرسمية للشركة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، فإنه يمكن للمصريين بالخارج الراغبين في شراء سيارات فيات تيبو موديل 2024 التوجه لأقرب فرع من فروع شركة داينامكس للحجز.

وتقدم تيبو بمحرك سعة 1600 سي سي، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 نقلات، بقوة 110 حصان، 152 نيوتن متر للعزم الأقصى للدوران. تتسارع سيارة فيات بمحركها من الثبات بسرعة 100 كم/س خلال 11.2 ثانية، وتصل إلى سرعة قصوى 192 كم/س، وتستهلك في المتوسط 6.3 لتر من الوقود لكل 100 كم.

وتأتي فيات تيبو بطول 4533 مم، عرض 1792 مم، أما الارتفاع عن الأرض يبلغ 1497 مم، تتسع مساحة تخزينها الخلفية لـ 520 لتر، تقدم بعجلات رياضية قياس 16 و17 بوصة.

وتقدم تيبو بـ 6 وسائد وستائر هوائية، نظام الثبات الإليكتروني ESP، إلى جانب أنظمة الفرامل المساعدة التقليدية الفرامل المانعة للانغلاق ABS، نظام التوزيع الإليكتروني للفرامل EBD، وسائد وستائر هوائية، نظام مراقبة ضغط الهواء بالإطارات، حساسات ركن خلفية معززة بكاميرا.

وتزود فيات تيبو بمجموعة من الكماليات من ضمنها، شاشة وسطية تعمل باللمس قياس 8 بوصة يمكن ربطها بالهواتف الذكية عبر البلوتوث ومخرج AUX، مكيف هواء أوتوماتيكي، خاصية شحن الهواتف الذكية لاسلكياً، فتح وغلق السيارة بدون مفتاح، زر لتشغيل السيارة بدون مفتاح.

مبادرة سيارات المصريين بالخارج

وينص قانون سيارات المصريين بالخارج على أنه يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية فى الخارج ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين فى الخارج، الاستفادة من أحكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون المُشار إليه، ووفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة به والقرارات المنفذة له، على أن يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية طبقا للمادة (1) من القانون خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون كما يجيز القانون لمجلس الوزراء مد المدة المُشار إليها لمدة واحدة مماثلة، وأن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وتتمثل الضوابط المقررة بالقانون، في :

-يحق للمصرى الذى له إقامة قانونية سارية فى الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصى معفـاة مـن الضرائب والرسوم التى كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما فى ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجـدول، وذلك وفقًا للقواعد والأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون.

-ينص القانون على أن الحصول يكون بموجب سداد مبلغ نقدى بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد.

-تحول القيمة من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التى يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون بنسبة (100٪) من قيمة جميع الضرائب والرسوم التى كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة.

يشمل الإعفاء الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، باستثناء الضريبة الجمركية تخفض نسبة سدادها لتكون القيمة مستحقة السداد (30٪).

-يتم استرداد هذا المبلغ فى اليوم التالى لانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزى وقت الاسترداد .

-ويشترط في السيارات التي يتم استيرادها من غير المالك الأول وفقًا لأحكام هذا القانون، ألا يزيد عمرها وقت الإفراج الجمركى على ثلاث سنوات من سنة الصنع.