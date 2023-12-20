تستقطب القاصرات من الأقاليم والأرياف.. تفاصيل التحقيق مع راقصة فى الهرم

تباشر نيابة جنوب الجيزة، التحقيق مع راقصة تمارس الأعمال المنافية للآداب داخل فيلا بمنطقة هرم سيتي في الهرم.

وكشفت التحقيقات أن المتهمة تدعى "ن.ا" تستقطب القاصرات من الأقاليم والأرياف للعمل في ملاهٍ ليلية وديسكوهات وتحريضهن على ممارسة الرذيلة والفسق والفجور، وكذلك لقيامها بإدارة ملهى ليلي بمنطقة الأهرامات بدون ترخيص، مقابل مبالغ مالية.

ووجهت النيابة للمتهمة جريمة الاتجار بالبشر والتحريض على الفسق والفجور وتسهيل أعمال الدعارة وتعاطي المخدرات كما تسببت فى مقتل شاب خلال مشاجرة داخل كباريه منذ فترة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

ألقى ضباط مباحث مكافحة جرائم الآداب بالجيزة بقيادة العميد محمد حسن القبض على راقصة تمارس أعمالا منافية للآداب داخل فيلا بمنطقة هرم سيتي.

حُرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.