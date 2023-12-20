قافلة طبية للأسنان للكشف علي 300 حالة بمركز طبي مبارك بالاربعين

نظمت صحة اسيوط قافلة طبية لعلاج الأسنان بمركز طب مبارك بالاربعين التابع للإدارة الصحية غرب اسيوط في إطار الحملة القومية 100 يوم صحة.



وقدم فريق التثقيف الصحي بإدارة غرب اسيوط تحت إشراف الدكتورة ماريت محسن مدير إدارة غرب اسيوط الصحية ، توعيه بأمراض الفم والأسنان وكيفيه الحفاظ علي صحه الفم والأسنان للأطفال و الكبار و كذلك فقرات متعددة عن التغذية الصحية والسليمة وألعاب ومسابقات ترفيهية تعليمية للأطفال وعروض تقديمية عن صحة الفم والأسنان مع توزيع هدايا عينية للأطفال.

و أوضح الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط ، أن إجمالي عدد الحالات التي تم علاجها بالقافلة بلغت 300 حالة تضمنت خلع للأطفال والكبار، وتنظيف، وحشو عادي، وحشو عصب، كما تم تحويل بعض الحالات إلى مستشفى الكلية لاستكمال العلاج، إلى جانب قيام القافلة بصرف أدوية مضادات الالتهابات والمسكنات وفرش ومعجون أسنان على الأطفال والبالغين بالمجان.





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