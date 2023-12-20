تحصين 80 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بسوهاج

أعلنت مديرية الطب البيطرى بمحافظة سوهاج، إستمرار حملة تحصين الأبقار والجاموس والأغنام والماعز ضد مرض الحمى القلاعية، وحمى الوادي المتصدع على مستوى المحافظة.





وأكد الدكتور أحمد حمدى الشبح، مدير عام الطب البيطرى بسوهاج، أن إجمالى ما تم تحصينه حتى الآن 80 ألف رأس ماشية، وأن الحملة تعمل من خلال لجان ثابتة ومتحركة ومن بيت لبيت، وأنه تم مناشدة المربين بضرورة التعاون مع لجان التحصين حفاظًا على ممتلكاتهم من الثروة الحيوانية، وتحقيقا للأهداف القومية المرجوة من هذه الحملة.





وقال الدكتور أحمد حمدي، أنه بناءً على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتعليمات اللواء الدكتور إيهاب صابر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، برعاية اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، تم توفير كافة اللقاحات المطلوبة واتخاذ الإجراءات والتجهيزات لبدء وإنجاز أعمال حملة التحصين على أكمل وجه فى جميع أنحاء المحافظة، وأنه تم خلال الحملة تعريف المربين بأهمية ترقيم وتسجيل الثروة الحيوانية، ووجود بطاقة تسجيل لكل حيوان موضح بها الأمراض التى تعرض لها، والتحصينات التى تلقاها، وأيضا تعريف المربين بأهمية التأمين على مواشيهم من خلال صندوق التأمين على الثروة الحيوانية.





وأضاف مدير عام الطب البيطري بالمحافظة، أن عملية تحصين القوافل شملت أيضا دورة إرشادية، تضمنت مميزات التأمين على الماشية فى الحصول على كميات الردة، وكذلك صرف التعويضات المناسبة للمربين، والاستماع إلى شكاوى المواطنين، وتذليل العقبات التى قد تواجههم فى الحصول على خدمات التأمين على الماشية، وخطورة مرض الحمى القلاعية، وأهمية التسجيل والترقيم والتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والتربية المنزلية الآمنة.