بث مباشر لمباراة ليفربول ووست هام يونايتد في كأس كاراباو

تقدم "بوابة الوفد" بث مباشر لمباراة ليفربول ووست هام يونايتد والتي تقام مساء اليوم الأربعاء، على ملعب أنفيلد ضمن منافسات دور ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة "كأس كاراباو".

موعد مباراة ليفربول ووست هام يونايتد

تنطلق مباراة ليفربول ووست هام يونايتد اليوم الأربعاء في كأس الرابطة الإنجليزية، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ووست هام يونايتد

ستكون مباراة ليفربول ووست هام يونايتد اليوم الأربعاء في كأس الرابطة الإنجليزية، منقولة بشكل مباشر عبر قناة beIN SPORTS 1.

ويختتم اليوم الأربعاء، دور ربع النهائي من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، حيث شهد أمس مواجهات قوية بين تشيلسي ونيوكاسل يونايتد، بالإضافة إلى فولهام وإيفرتون.

ويرغب نادي ليفربول في التأهل لنصف نهائي كأس كاراباو، ليلحق بكل من فولهام، ميدلسبره وتشيلسي.وفي حالة تأهل ليفربول إلى نصف نهائي كأس كاراباو، ستكون هذه هي المرة الـ19 التي يتأهل فيها الريدز لنصف نهائي كأس كاراباو، وهو رقم قياسي في تاريخ مشاركات الفريق الأحمر بالبطولة.

والتقى الفريقان على ملعب أنفيلد في الدوري الإنجليزي الممتاز في سبتمبر، وفاز ليفربول بنتيجة 3-1. وسجل أهداف الريدز محمد صلاح وداروين نونيز وديوجو جوتا.

وفاز ليفربول في المواجهتين السابقتين في كأس الرابطة أمام وست هام على ملعب آنفيلد، وكان آخرهما فوزًا بنتيجة 2-1 في الجولة الخامسة في يناير 1983.

موعد مباراة ليفربول وآرسنال الدوري الإنجليزي

تأتي هذه المواجهة كبروفة قوية للريدز، قبل أن يواجه ليفربول نظيره أرسنال في الجولة الثامنة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب آنفيلد، علما بأن الجانرز يتصدر جدول الدوري الإنجليزي برصيد 39 نقطة، بفارق نقطة فقط عن ليفربول صاحب المركز الثاني.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام وست هام يونايتد اليوم

حراسة المرمى: كيليهر

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، جوميز، كوانساه، تسيميكاس

خط الوسط: هارفي إليوت، واتارو إندو، كورتيس جونز

خط الهجوم: محمد صلاح، كودي جاكبو، لويس دياز

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