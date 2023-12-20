رئيس جامعة أسيوط يفتتح العناية المركزة لأورام الأطفال بمعهد جنوب مصر للأورام

شهد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط افتتاح وحدة العناية المركزة بقسم أورام الأطفال بمعهد جنوب مصر للأورام؛ بعد الانتهاء من إجراء عمليات تطوير بنيتها التحتية، والتي تم تجهيزها؛ لتستقبل مرضى أورام الأطفال ما بعد العمليات، والحالات الحرجة التي تتلقى العلاج الكيماوي والتدعيمي

المنشاوي: استحداث أفضل الأجهزة بمعهد الأورام بجامعة أسيوط لتحقيق أعلى نسب شفاء

صرح الدكتور أحمد المنشاوي؛ إن عمليات التطوير بمعهد جنوب مصر للأورام، والتي تضمنت العناية المركزة بقسم الأطفال؛ تمت وفق أحدث الوسائل، والنظم الطبية، وطبقاً للمعايير العالمية، بتكلفة قيمتها مليون جنيه؛ تبرعاً من شركة أسمنت أسيوط، وتبلغ طاقتها الاستيعابية (13) سريراً؛ تشمل:(4)أسرة عناية متوسطة،(4) أسرة غرف العزل،(4) أسرة عناية مركزة، وعدد سرير تلطيفي، كما تضمنت أعمال التطوير؛ إضافة بعض الرسومات الفنية على الأسقف؛ بما يتوافق مع معايير البيئات الاستشفائية بالمستشفيات، والتي تسهم في زيادة معدلات الشفاء، وتحسين الحالة النفسية للمرضى؛ خصوصاً في هذا التخصص

المنشاوي: الوحدة تستقبل مرضى أورام الأطفال ما بعد العمليات والحالات الحرجة

وأشار رئيس جامعة أسيوط، أن تطوير المستشفيات الجامعية؛ يأتي في إطار إستراتيجية الجامعة؛ لتطوير خدماتها الطبية المقدمة في مختلف التخصصات بصفة عامة، وفي مجال خدمة مرضى الأورام بصفة خاصة، وتسخير ما تملكه الجامعة من كوادر طبية متميزة، وإمكانيات متقدمة؛ لتقديم أفضل خدمة طبية متخصصة للمرضى المترددين عليه من شتى محافظات الصعيد

وعلى صعيد متصل؛ تفقد الدكتور المنشاوي؛ وحدة علاج الآلام المزمنة، والمتضمنة وصول أحدث جهاز تردد حراري بخاصية التبريد، والذي يعد أول تقنية في صعيد مصر؛ لعلاج الآلام المزمنة للمرضى الذين يعانون من آلام (العمود الفقري، والمفاصل، والآلام السرطانية)؛ لحالات التأمين الصحي، والعلاج على نفقة الدولة، والعلاج الخاص، وتبلغ تكلفته المالية مليوناً و 800 ألف جنيه؛ تبرعا من بنك فيصل

جاء ذلك بحضور؛ الدكتورة إيمان مسعد عميد معهد جنوب مصرللأورام، والدكتور محمد حلمي الحفناوي المستشار الهندسي لرئيس الجامعة، والدكتور إبراهيم أبوالعيون مدير مستشفى الأورام الجامعي، والدكتور محمد أبوالمجد وكيل المعهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ،والدكتور خالد فارس وكيل المعهد لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور معاذ تهامي نائب مدير المستشفى لشئون العلاج الخاص، والدكتورة أماني محمد على رئيس قسم أورام الأطفال، والدكتورة سحر عبدالباقي رئيس قسم التخديرو الإنعاش و علاج الآلام، والدكتور خالد فتحي الأستاذ بقسم أورام الأطفال والمشرف على العناية المركزة بالقسم، والدكتور أشرف أمين رئيس وحدة علاج الآلام المزمنة، وممثلي شركة أسمنت أسيوط: زينب حجازي رئيس قطاع الاتصال المؤسسي والشؤون العامة والاستدامة سيمكس مصر والإمارات، وإبراهيم سعد مسؤول العلاقات العامة والتأثير الاجتماعي، وأحمد محسوب مدير الاتصال المؤسسي والتأثير الاجتماعي، وممثلي بنك فيصل برئاسة مصطفى عبدالحميد مدير البنك ، وتامر سعيد مدير الشئون القانونية بالبنك

جانب من تطويروحدة العناية المركزة

جانب من تطويروحدة العناية المركزة

جانب من تطويروحدة العناية المركزة