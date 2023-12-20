"درس الكتاب المقدس" في الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية.. الليلة

يشهد الآباء الكهنة بالكاتدرائية المرقسية الأرثوذكسية في منطقة محطة الرمل بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، فعاليات درس الكتاب المقدس بدءًا من الساعة السابعة مساءً.

أنشطة روحية في الكاتدرائية المرقسية

يستهل الفعاليات باقامة القداس الإلهي يليه اجتماع الصلاة ودرس الكتاب المقدس، ويأتي اللقاء بالتزامن مع فترة "تسبحة كيهك" ونهضة الصوم المجيد تقام طقوس "التسبحة" الطقوس القبطية الأرثوذكسية القداس الإلهي الأول من الرابعة فجرًا حتى السادسة صباحًا.

تسبحة كيهك وصوم الميلاد

استهل الاقباط في ربوع الأرض خلال الفترة الماضية بنهضة صوم الميلاد المجيد من أيام، لمدة ٤٣ يوما حتى احتفالية عيد ميلاد السيد المسيح في ٧ يناير، بينما بدأت سهرة "كيهك" منذ اسبوعين.

مناسبات وفعاليات..شهدتها الكنائس المصرية

تحرص الكنائس القبطية على إقامة فعاليات ومناسبات متنوعة تحاكي تاريخا عظيما واحتفلت خلال الفترة الماضية في ربوع مصر، مناسبات متنوعة واقامت الفعاليات الروحية، كان كم آخرهم "عيد الصليب المجيد" الذي استغرق 3 أيام متواصلة، وأقام الأقباط القداسات بالطقس الفرايحي، وتعيد هذه المناسبة ذكرى العثور على الصلب بجبل الجلجلة، وبعدها اختفى ولم يجد له أثار باقية رغم محاولات البحث من قبل الجماعات المسيحية هناك.