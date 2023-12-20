جامعة أسيوط: نواكب التقنيات الحديثة بمشاركة ممثليّ مجموعة مطوريّ جوجل

استقبل الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، الدكتور ماجد غنيمة مدير قطاع الشركات والتسويق؛ بصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، ومستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، علي رأس وفد كبير يضم؛ لفيف من ممثليّ مجموعة مطوريّ جوجل أسيوط (GDG Assiut)، وعدد من القيادات التنفيذية، للشركات العاملة في مجالات التكنولوجيا، ونخبة من ممثليّ البنك الأهلي، وذلك علي هامش مشاركتهم في فعاليات المؤتمر التقني Devfest'23 أسيوط، والذي تنظمه مجموعة مطوري جوجل أسيوط (GDG Assiut )؛ بمشاركة جامعة أسيوط؛ للعام الثاني على التوالي، تحت إشراف الدكتورة تيسير حسن عبدالحميد عميد كلية الحاسبات والمعلومات

رئيس جامعة أسيوط يستقبل الدكتور ماجد غنيمة علي رأس وفد مشارك في فعاليات المؤتمر التقني Devfest'23 أسيوط

وشهد الاستقبال حضور؛ الدكتور جمال تاج الدين رئيس جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية، والدكتور علي محمد يوسف نائبه لشئون التعليم والطلاب، والمهندس أيمن محمد عياد مدير فرع معهد تكنولوجيا المعلومات بأسيوط، والدكتور كيرلس هاني مسئول العلاقات العامة بمجموعة مطوري جوجل، المهندس أندرو صابر المدير التنفيذي لشركة Petra للبرمجيات، والعميد محمد نصر مدير عام مؤسسة Selecon Valley، والأستاذ محمد عبد المقصود المدير التنفيذي لشركة Swift Act، والمهندس ياسر عبد الرحمن شركة Egabyi، والمهندس هشام عرفة رئيس عمليات Coo لشركة Bright Skies، والمهندس عمر الجباس مدير موقع Bright Skies بأسيوط، إلي جانب مشاركة فريق من ممثلي البنك الأهلي

وأعرب الدكتور أحمد المنشاوي عن بالغ تقديره واعتزازه؛ بمشاركتهم الثمينة في هذا الحدث التقني المهم والمحوري، والذي يعقد في رحاب جامعة أسيوط؛ للعام الثاني علي التوالي، مضيفا أن المؤتمر يأتي في اطار استراتيجية الجامعة لمواكبة التقنيات الحديثة بمشاركة نخبة من ممثليّ مجموعة مطوريّ جوجل أسيوط، بهدف دعم الطلاب والخريجين؛ لإعدادهم لسوق العمل المبتكر، بما يُسهم في بناء اقتصاد المعرفة، وتطوير منظومة التعليم العالي؛ لتصبح أكثر كفاءة واستدامة، مؤكداً أن هذا التعاون هو أهم أسباب النجاح، ومتمنياً لكافة المشاركين الخروج بأفضل النتائج من المؤتمر

وأشار رئيس الجامعة، إلي جهود الدولة المصرية في هذا المجال، والهادفة إلى تحقيق التحول الرقمى، وخلق وطن متطور قائم على العلم والمعرفة والتكنولوجيا، وبناء أجيال قادرة على مواكبة الثورة التكنولوجية المعاصرة، وتلبية احتياجات سوق العمل المتجددة

شهد استقبال ضيوف الجامعة؛ الدكتور أحمد عبد المولي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ، ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، والدكتور عبد الرحمن حيدر مستشار رئيس الجامعة للذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات.

رئيس جامعة أسيوط وضيوف الجامعة

رئيس جامعة أسيوط وضيوف الجامعة

رئيس جامعة أسيوط وضيوف الجامعة