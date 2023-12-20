بث مباشر .. مباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي في رابع جولات الكونفدرالية

في تمام السادسة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة ، يحل فريق الزمالك ضيفًا على نظيره ساجرادا بطل أنجولا ، لحساب الجولة الرابعة من مرحلة دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.



قائمة اللقاء ..

وتضم قائمة الزمالك لخوض المواجهة المرتقبة كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - محمد طارق - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة - حاتم سكر - أحمد زكي .

خط الوسط : نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم " أوباما ".

خط الهجوم :سيف الدين الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

ويخوض الزمالك اللقاء محتلاً صدارة ترتيب مجموعته برصيد 9 نقاط ، بينما يأتي الفريق الأنجولي ثالثًا بـ 3 نقاط.



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