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تشكيل الزمالك الرسمي لمواجهة ساجرادا.. رباعي في الهجوم
الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بث مباشر .. مباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي في رابع جولات الكونفدرالية

الزمالك
الزمالك

في تمام السادسة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة ، يحل فريق الزمالك ضيفًا على نظيره ساجرادا بطل أنجولا ، لحساب الجولة الرابعة من مرحلة دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.
 

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قائمة اللقاء ..

وتضم قائمة الزمالك لخوض المواجهة المرتقبة كل من: 
حراسة المرمى: محمد عواد - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء الدين. 
خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - محمد طارق - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة - حاتم سكر - أحمد زكي . 
خط الوسط : نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم " أوباما ". 
خط الهجوم :سيف الدين الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا. 
ويخوض الزمالك اللقاء محتلاً صدارة ترتيب مجموعته برصيد 9 نقاط ، بينما يأتي الفريق الأنجولي ثالثًا بـ 3 نقاط.

يمكنكم مشاهدة المباراة من خلال الضغط هنا ..

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