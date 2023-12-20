محافظ سوهاج وأعضاء اللجنة المشتركة يتفقدون اصطفاف المعدات بسوهاج

قام اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، يرافقه اللواء محمود تيمور رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بسوهاج، والعميد محمد شعيب ، بتفقد اصطفاف سيارات ومعدات الوحدات المحلية المختلفة، وذلك بمدينة سوهاج الجديدة.

بحضور مسئولي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والكلية الفنية العسكرية، والرقابة الإدارية، وهيئة تفتيش القوات المسلحة، واللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام للمحافظة، وعدد من التنفيذيين المعنيين، مشيدين بالإعداد والجاهزية الفنية لكافة عناصر الاصطفاف.

وأشار محافظ سوهاج أن الاصطفاف يهدف للتأكد من عمل كافة المعدات المشاركة بالكفاءة المطلوبة، وجاهزية واستعداد العنصر البشرى، للتحرك السريع حال حدوث أي أزمات أو طوارئ، وكذا رفع كفاءة العمل الميداني ومستوى الخدمات التى تقدمها تلك المعدات للمواطنين في قطاعات النظافة العامة والتجميل، وإزالة الإشغالات والتعديات، وغيرها من الخدمات.

وعقب تفقد الاصطفاف قام محافظ سوهاج وأعضاء اللجنة المشتركة بجولة ميدانية تفقدوا خلالها محطة معالجة الصرف الصحي بقرية الهجارسة بمركز سوهاج، كما تفقدوا أيضا محطة مياه الشرب بقرية " نيدة " بأخميم، وذلك للإطمئنان على كفاءة تشغيل وعمل المحطات، وجاهزية معدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج للتعامل مع أي طوارئ أو أزمات محتملة.